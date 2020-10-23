美國總統大選前 川普與32國聯合簽署「反墮胎宣言」

美國民眾對於墮胎議題一直存有爭議，如今在川普的領導下，正式與多達32個國家進行簽署反對墮胎的《日內瓦共識宣言》，引起民眾高度關注。（法新社）

2020/10/23 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕日前波蘭最高法院才通過「嬰兒出現缺陷」仍不得合法墮胎，引來批評。美國政府23日與32個國家共同簽署反對墮胎《日內瓦共識宣言》（Geneva Consensus Declaration），美國務卿龐皮歐更說，在川普的領導下，美國會「一直捍衛人類生命的尊嚴」。

綜合外媒報導，美國總統川普在就任後大力推動國會立法在全國禁止墮胎，在2019年時，更有大約25個國家支持反墮胎宣言，儘管過去一年，支持川普政府的國家並未增加太多，川普仍在今日與32個國家簽暑《日內瓦共識宣言》，其中不乏包括埃及，烏干達，白俄羅斯，沙烏地阿拉伯、匈牙利等較保守國家。

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美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）表示，一個國家必須支持婦女健康和家庭，尊重生命。龐皮歐也強調，在川普的領導下，美國將持續捍衛人類生命的尊嚴，更重申全面禁止美國政府資助國際墮胎資金或墮胎服務的諮詢。

然而美國國際特赦組織性別、性和身分項目執行負責人德曼（Tarah Demant）曾經抨擊，美國政府不能單方面決定哪些人權可受到尊重，而又有哪些人權該被忽略。

此外，美國也認為，聯合國人權委員會並未能有效捍衛人權，因此早在2018年就退出。雖然美國反墮胎人士對於簽署《日內瓦共識宣言》感到開心，但面對即將到來的總統大選，會不會這樣的政策是否會讓川普增加支持者，大選後就能見真章。

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