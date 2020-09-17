為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    波蘭擬立法禁生產皮草 數百農民抗議

    波蘭擬立法禁止皮草養殖。圖為水貂皮草農場示意圖。（路透資料照）

    波蘭擬立法禁止皮草養殖。圖為水貂皮草農場示意圖。（路透資料照）

    2020/09/17 12:05

    〔即時新聞／綜合報導〕波蘭擬立法禁止皮草養殖，此舉獲大量動保團體支持，卻也引發數百名相關業者抗議，法案最後在下議院遭否決，目前已送回議會委員會，進一步修改、審查。

    綜合外媒報導，波蘭保守派執政黨近日提出法律草案，擬禁止皮草農場、限制動物的屠宰、出口，並將禁止馬戲團等用於娛樂表演的動物。執政黨法律與公正（PiS）黨魁卡臣斯基（Jaroslaw Kaczynski）表示，波蘭的動保規定不應該比西方國家糟糕。

    卡臣斯基16日則在議會辯論中提到，這項立法將使波蘭符合歐盟標準，「所有好人」都應該予與支持。法律與公正黨議員蘇斯基（Marek Suski）則表示，新法只是針對非人道殺害動物頒布禁令，並沒有要禁止農民飼養牛豬。

    波蘭是全球皮草最大的出口國之一，僅次於中國和丹麥，同時也向以色列和歐洲遊泰社區出口猶太教潔食 （Kosher foods）的主要產品。新法將禁止繁殖生產皮草的動物，並停止清真（Halal）、猶太潔食出口，將嚴重影響波蘭國內主要產業。

    數百名農民在首都華沙示威，聚集在卡臣斯基辦公室和議會外抗議，怒斥執政黨「背叛農民」，反對者表示，禁令將導致許多農場破產。波蘭每年生產數百萬的皮草，相關產業員工預計約有5萬人。動物權益組織「開籠」（Otwarte Klatki；Open Cages）指出，據統計波蘭約有550個皮草農場，飼養著約520隻動物。

    擬議中的新法規不僅受到農民反對，也導致波蘭政府分裂，農業部長阿丹諾夫斯基（Jan Ardanowski）警告，這項法案將導致執政黨流失農村支持者。在16日晚間的投票中，草案並未通過，目前已將法案送交議會的農業委員會進行微調。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    皮草正式過時了！英女王拒絕動物毛皮
    2019/11/06 11:26

    皮草正式過時了！英女王拒絕動物毛皮
    開全美先河！ 加州2023年禁售及生產皮草
    2019/10/14 23:22

    開全美先河！ 加州2023年禁售及生產皮草

    社會宅正面效益 為司法園區注入利多
    抗議皮草產業不人道！數十人「浴血」裸臥西班牙街頭
    2018/12/17 22:49

    抗議皮草產業不人道！數十人「浴血」裸臥西班牙街頭
    悲！為求增產毛皮 這些狐狸竟被當豬養...
    2017/08/26 15:26

    悲！為求增產毛皮 這些狐狸竟被當豬養...

    第45屆國泰全國兒童繪畫比賽開跑
    國際今日熱門
    否認淡化武漢肺炎疫情 川普：我反而深化了嚴重性
    2020/09/16 14:36

    否認淡化武漢肺炎疫情 川普：我反而深化了嚴重性

    「倍」感遺憾！安倍晉三抱病下台 留下諸多問題等待解決
    2020/09/16 12:30

    「倍」感遺憾！安倍晉三抱病下台 留下諸多問題等待解決 影片

    巴西大沼澤230萬公頃林地被焚毀 美洲虎生存遭威脅
    2020/09/16 12:20

    巴西大沼澤230萬公頃林地被焚毀 美洲虎生存遭威脅

    軍情動態》作為GPS替代方案 美陸軍將選出新定位系統承包商
    2020/09/16 12:51

    軍情動態》作為GPS替代方案 美陸軍將選出新定位系統承包商

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播