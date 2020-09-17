波蘭擬立法禁生產皮草 數百農民抗議

波蘭擬立法禁止皮草養殖。圖為水貂皮草農場示意圖。（路透資料照）

2020/09/17 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭擬立法禁止皮草養殖，此舉獲大量動保團體支持，卻也引發數百名相關業者抗議，法案最後在下議院遭否決，目前已送回議會委員會，進一步修改、審查。

綜合外媒報導，波蘭保守派執政黨近日提出法律草案，擬禁止皮草農場、限制動物的屠宰、出口，並將禁止馬戲團等用於娛樂表演的動物。執政黨法律與公正（PiS）黨魁卡臣斯基（Jaroslaw Kaczynski）表示，波蘭的動保規定不應該比西方國家糟糕。

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卡臣斯基16日則在議會辯論中提到，這項立法將使波蘭符合歐盟標準，「所有好人」都應該予與支持。法律與公正黨議員蘇斯基（Marek Suski）則表示，新法只是針對非人道殺害動物頒布禁令，並沒有要禁止農民飼養牛豬。

波蘭是全球皮草最大的出口國之一，僅次於中國和丹麥，同時也向以色列和歐洲遊泰社區出口猶太教潔食 （Kosher foods）的主要產品。新法將禁止繁殖生產皮草的動物，並停止清真（Halal）、猶太潔食出口，將嚴重影響波蘭國內主要產業。

數百名農民在首都華沙示威，聚集在卡臣斯基辦公室和議會外抗議，怒斥執政黨「背叛農民」，反對者表示，禁令將導致許多農場破產。波蘭每年生產數百萬的皮草，相關產業員工預計約有5萬人。動物權益組織「開籠」（Otwarte Klatki；Open Cages）指出，據統計波蘭約有550個皮草農場，飼養著約520隻動物。

擬議中的新法規不僅受到農民反對，也導致波蘭政府分裂，農業部長阿丹諾夫斯基（Jan Ardanowski）警告，這項法案將導致執政黨流失農村支持者。在16日晚間的投票中，草案並未通過，目前已將法案送交議會的農業委員會進行微調。

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