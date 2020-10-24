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    又一國家元首染疫 波蘭總統確診武漢肺炎

    歐洲疫情擴大，波蘭總統杜達今日確診武漢肺炎。（路透資料照）

    歐洲疫情擴大，波蘭總統杜達今日確診武漢肺炎。（路透資料照）

    2020/10/24 15:07

    〔即時新聞／綜合報導〕歐洲武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，今（24）日傳出波蘭總統杜達（Andrzej Duda）確診，依照防疫規範曾和杜達接觸的官員，包括總統發言人都將進行自主隔離。

    綜合外媒報導，總統發言人帕拉斯基（Blazej Spychalski）今（24）日上午在推特表示，總統杜達昨日接受病毒檢測，結果呈現陽性。總統目前的狀態良好，將持續與醫療部門保持聯繫。據報導，杜達昨（23）日前往國家體育場改建的臨時醫院視察，影片中官員和工作人員皆配戴口罩。

    歐洲疫情延燒的同時，波蘭近日確診病例也激增，23日新增超過1.3萬例刷新單日記錄，累積確診達22萬8318例，死亡病例則為4172例。波蘭預計將在今（24）日起，加強防疫限制，包括關閉餐館和酒吧2週等政策。

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