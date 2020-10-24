武漢肺炎》美國單日新增8.4萬例確診 創7月以來新高

美國23日單日新增逾8.4萬例確診，創下7月以來新高。（彭博）

2020/10/24 13:16

〔即時新聞／綜合報導〕全球正迎來武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新一波疫情大流行，根據《路透》統計，美國23日單日新增8萬4218例確診，創下疫情期間單日確診紀錄。

綜合外媒報導，美國23日確診創下新高，單日新增8萬4218例，超越7月16日的7萬7299例，迎來秋冬新疫情。其中共有16個州刷新自身記錄，包含美國大選的關鍵州俄亥俄州、密西根州、北卡羅萊納州、賓州和威斯康辛州。

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衛生專家認為造成疫情增加的因素可能包括學生返回校園、民眾對防疫措施感到厭煩以及秋冬氣溫降低導致民眾長時間停留在室內等。華盛頓大學健康指標和評估研究所（IHME）指出，寒冷的天氣會使美國人待在室內，進一步加速病毒傳播。

美國國家過敏與傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）23日也對美國各地激增的病例表關注，並在受訪時提到，對於疫苗研發相當樂觀，希望在11月底、12月初時已有至少一兩種安全有效的疫苗。

健康指標和評估研究所主任莫瑞（Chris Murray）表示，美國正進入一個非常重要的秋冬季節。健康指標和評估研究所也提到，如果95%的美國民眾戴上口罩，死亡人數可能會減少13萬，並預估若是疫情持續，截至明年2月，美國將有超過50萬人死於武漢肺炎。

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