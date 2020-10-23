為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》發布禁令卻帶頭違規 捷克衛生部長被嗆下台

    捷克疫情嚴重，衛生部長普萊穆拉日前宣布要求關閉餐廳、酒吧及學校，卻被媒體目擊竟帶頭違規到餐廳與官員會面。（美聯社）

    捷克疫情嚴重，衛生部長普萊穆拉日前宣布要求關閉餐廳、酒吧及學校，卻被媒體目擊竟帶頭違規到餐廳與官員會面。（美聯社）

    2020/10/23 23:25

    〔即時新聞／綜合報導〕捷克武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情惡化，政府日前祭出更嚴格的防疫措施，餐廳、酒吧等店鋪都不能營業。不過，當地媒體爆料，衛生部長普萊穆拉（Roman Prymula）竟帶頭違規上餐廳，反對黨因此要求他應該下台！

    《美聯社》報導，捷克當地一家小報日前爆料，衛生部長普萊穆拉21日晚上會見總理巴比斯（Andrej Babis）所領導的「是的2011」（ANO 2011）黨副領袖法爾泰涅克（Jaroslav Faltynek）。

    對此，法爾泰涅克表示，他請普萊穆拉到餐廳討論北約（NATO）軍事醫護人員將前往捷克協助防堵疫情。不過，普萊穆拉並未立即評論。而總理巴比斯認為，部長應該以身作則，更希望普萊穆拉自行請辭，否則將命令他解職！

    據了解，疫情嚴重的捷克，當地政府已下令關閉餐廳、酒吧以及學校。但諷刺的是，此由普萊穆拉親自宣布的命令，他卻在發布禁令後的幾小時不遵守命令，到餐廳會見官員。

    對此，當地反對黨、捷克社會民主黨抨擊普萊穆拉必須下台，更稱對他的行為「無法接受」。

    根據今日《coronatracker》的數據統計，捷克單日確診並無新增，累計確診22萬3065例，死亡累積1845例。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》捷克衛生部長親曝病毒源自中國實驗室 中使館超火大
    2020/10/23 18:55

    武漢肺炎》捷克衛生部長親曝病毒源自中國實驗室 中使館超火大
    才亂普篩千萬人 青島稱病毒可物傳人「冷凍下能長期存活」
    2020/10/20 18:44

    才亂普篩千萬人 青島稱病毒可物傳人「冷凍下能長期存活」

    大師跨刀 軒尼詩X.O 150週年限量登場
    因疫情嘸人客！咖啡館員工店內架跑道大玩賽車
    2020/10/17 20:50

    因疫情嘸人客！咖啡館員工店內架跑道大玩賽車
    武漢肺炎》卸責？ 疫情蔓延 譚德塞扯：各國領導力不足
    2020/10/13 17:10

    武漢肺炎》卸責？ 疫情蔓延 譚德塞扯：各國領導力不足

    博愛特區稀有推案 三代同鄰潮正夯
    韋德齊戴台灣捐贈口罩 自行印捷克國旗象徵患難見真情
    2020/08/30 19:52

    韋德齊戴台灣捐贈口罩 自行印捷克國旗象徵患難見真情
    國際今日熱門
    武漢肺炎》法國確診逼近百萬！宵禁擴大 恐影響4600萬人
    2020/10/23 05:55

    武漢肺炎》法國確診逼近百萬！宵禁擴大 恐影響4600萬人

    拉攏愛爾蘭裔選票！拜登表態不挺英國重設北愛硬邊界
    2020/10/23 01:06

    拉攏愛爾蘭裔選票！拜登表態不挺英國重設北愛硬邊界

    等著瞧！川普：連任後要對中國做「很多事情」
    2020/10/23 05:48

    等著瞧！川普：連任後要對中國做「很多事情」

    英國與歐盟恢復脫歐貿易談判 與4國達暫時協議
    2020/10/23 01:00

    英國與歐盟恢復脫歐貿易談判 與4國達暫時協議

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播