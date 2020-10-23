武漢肺炎》發布禁令卻帶頭違規 捷克衛生部長被嗆下台

捷克疫情嚴重，衛生部長普萊穆拉日前宣布要求關閉餐廳、酒吧及學校，卻被媒體目擊竟帶頭違規到餐廳與官員會面。（美聯社）

2020/10/23 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕捷克武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情惡化，政府日前祭出更嚴格的防疫措施，餐廳、酒吧等店鋪都不能營業。不過，當地媒體爆料，衛生部長普萊穆拉（Roman Prymula）竟帶頭違規上餐廳，反對黨因此要求他應該下台！

據《美聯社》報導，捷克當地一家小報日前爆料，衛生部長普萊穆拉21日晚上會見總理巴比斯（Andrej Babis）所領導的「是的2011」（ANO 2011）黨副領袖法爾泰涅克（Jaroslav Faltynek）。

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對此，法爾泰涅克表示，他請普萊穆拉到餐廳討論北約（NATO）軍事醫護人員將前往捷克協助防堵疫情。不過，普萊穆拉並未立即評論。而總理巴比斯認為，部長應該以身作則，更希望普萊穆拉自行請辭，否則將命令他解職！

據了解，疫情嚴重的捷克，當地政府已下令關閉餐廳、酒吧以及學校。但諷刺的是，此由普萊穆拉親自宣布的命令，他卻在發布禁令後的幾小時不遵守命令，到餐廳會見官員。

對此，當地反對黨、捷克社會民主黨抨擊普萊穆拉必須下台，更稱對他的行為「無法接受」。

根據今日《coronatracker》的數據統計，捷克單日確診並無新增，累計確診22萬3065例，死亡累積1845例。

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