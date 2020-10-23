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    武漢肺炎》荷蘭確診暴增病房不夠！空運病患到德國

    荷蘭武漢肺炎病患過多，醫院無法負荷，將兩名患者以直升機送往德國醫院。（路透）

    荷蘭武漢肺炎病患過多，醫院無法負荷，將兩名患者以直升機送往德國醫院。（路透）

    2020/10/24 00:03

    〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例自10月起暴增，23日中部城市阿米爾（Almere）一間醫院無法負荷新增的確診患者，將兩名患者空運送往德國醫院。

    綜合外媒報導，阿米爾市此醫院位於首都阿姆斯特丹都市圈內，附近醫院已無法負荷確診病患，於是23日派出直升機，將兩名患者送到距兩國邊境65公里的德國醫院加護病房。

    報導指出，德國目前還有約8100張免費的重症病床可供使用，情況緊急時，可在7天內增加約1萬2700張病床臨時使用，但是德國確診數每天也仍在上升中。

    據悉，本週末荷蘭將有另外四名病患被送往德國。荷蘭本月確診數驟增，根據世界實時統計數據（Worldometers）統計，10月1號荷蘭單日確診數為3252人，至23日單日確診數暴增為9996人，總確診數增至27萬2401人。報導指出，荷蘭過去兩週因武漢肺炎住院者增加2倍，並且佔用該國一半以上的重症病床。

    荷蘭首相呂特（Mark Rutte）表示，雖然感染率令人擔憂，但考慮是否將國境封鎖還為時過早。荷蘭政府上週已加強封鎖政策，關閉所有酒吧和餐館的營業。

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