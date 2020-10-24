武漢肺炎》王室隨扈確診 德媒爆：泰王曼谷秘密就醫

泰王瓦吉拉隆功。（路透）

2020/10/24 14:16

〔即時新聞／綜合報導〕在泰國反政府抗議運動急遽升溫之際，德媒爆料，長期待在德國的泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）疑似感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），並於21日凌晨2時秘密前往曼谷一間醫院就診，目前尚無王室要員確診的公開消息傳出。

根據德國《Blid》報導，在一名王室隨扈於德國確診武漢肺炎後，泰王瓦吉拉隆功週三（21日）凌晨2時緊急前往曼谷一間醫院進行檢查，在一段時間後又離開醫院，目前泰國王室對此消息保密到家，醫務人員也都三緘其口，現僅能得知暫無任何人受到隔離。

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據了解，從醫院離開後，瓦吉拉隆功昨天與皇后蘇堤達（Queen Suthida）連袂出席他的父親，已故前泰王蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）逝世4週年紀念活動。

現年68歲瓦吉拉隆功的生活方式相當精彩，被部分西方媒體評為「花花公子」，按此前外媒的報導，久居德國巴伐利亞的瓦吉拉隆功曾包下當地一間酒店整層4樓作為私人度假場所，其中包括一間豪華的娛樂室，並有一群妃妾作為他專屬的「性感士兵」，供瓦吉拉隆功進行他最愛的軍事角色扮演遊戲所用。

瓦吉拉隆功與皇后蘇堤達（見圖）昨連袂出席已故前泰王蒲美蓬逝世4週年紀念活動。（路透）

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