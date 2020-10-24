為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》王室隨扈確診 德媒爆：泰王曼谷秘密就醫

    泰王瓦吉拉隆功。（路透）

    泰王瓦吉拉隆功。（路透）

    2020/10/24 14:16

    〔即時新聞／綜合報導〕在泰國反政府抗議運動急遽升溫之際，德媒爆料，長期待在德國的泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）疑似感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），並於21日凌晨2時秘密前往曼谷一間醫院就診，目前尚無王室要員確診的公開消息傳出。

    根據德國《Blid》報導，在一名王室隨扈於德國確診武漢肺炎後，泰王瓦吉拉隆功週三（21日）凌晨2時緊急前往曼谷一間醫院進行檢查，在一段時間後又離開醫院，目前泰國王室對此消息保密到家，醫務人員也都三緘其口，現僅能得知暫無任何人受到隔離。

    據了解，從醫院離開後，瓦吉拉隆功昨天與皇后蘇堤達（Queen Suthida）連袂出席他的父親，已故前泰王蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）逝世4週年紀念活動。

    現年68歲瓦吉拉隆功的生活方式相當精彩，被部分西方媒體評為「花花公子」，按此前外媒的報導，久居德國巴伐利亞的瓦吉拉隆功曾包下當地一間酒店整層4樓作為私人度假場所，其中包括一間豪華的娛樂室，並有一群妃妾作為他專屬的「性感士兵」，供瓦吉拉隆功進行他最愛的軍事角色扮演遊戲所用。

    瓦吉拉隆功與皇后蘇堤達（見圖）昨連袂出席已故前泰王蒲美蓬逝世4週年紀念活動。（路透）

    瓦吉拉隆功與皇后蘇堤達（見圖）昨連袂出席已故前泰王蒲美蓬逝世4週年紀念活動。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》美國單日新增8.4萬例確診 創7月以來新高
    2020/10/24 13:16

    武漢肺炎》美國單日新增8.4萬例確診 創7月以來新高
    笑死！男子搭機要求乘客們脫口罩 當場被妻子「巴蕊」
    2020/10/24 11:15

    笑死！男子搭機要求乘客們脫口罩 當場被妻子「巴蕊」

    最後1字頭 「水澍之間」熱銷8成
    武漢肺炎》荷蘭確診暴增病房不夠！空運病患到德國
    2020/10/24 00:03

    武漢肺炎》荷蘭確診暴增病房不夠！空運病患到德國
    紓困3.0過關 蔡總統：政府續當全民最強後盾
    2020/10/23 20:36

    紓困3.0過關 蔡總統：政府續當全民最強後盾

    名人齊居「富邦天空樹」 獨享2千坪私家湖光水色
    不爽軍政府專制 泰國2500人無視禁令出門抗議
    2020/07/19 21:55

    不爽軍政府專制 泰國2500人無視禁令出門抗議
    國際今日熱門
    陳同佳案》潘曉穎母親：已與台灣接觸 有待港警聯絡
    2020/10/23 16:17

    陳同佳案》潘曉穎母親：已與台灣接觸 有待港警聯絡

    武漢肺炎》美多州單日新增病例刷新紀錄 引發秋冬疫情升溫擔憂
    2020/10/23 16:33

    武漢肺炎》美多州單日新增病例刷新紀錄 引發秋冬疫情升溫擔憂

    扯！5歲女童被拖入屋內性侵 加害者竟是7歲鄰居
    2020/10/23 16:11

    扯！5歲女童被拖入屋內性侵 加害者竟是7歲鄰居

    克里米亞青銅時代頭骨出土！學者驚5千年前就有「開腦手術」
    2020/10/23 18:25

    克里米亞青銅時代頭骨出土！學者驚5千年前就有「開腦手術」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播