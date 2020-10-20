中共暴行悲歌！ 新疆大量家庭被迫分離 維族兒童只能「被寄宿」

關注新疆議題、踢爆新疆再教育營的德國學者鄭國恩（Adrian Zenz）上週發報告指出，有大量維吾爾族兒童被迫和父母分離，被送進育幼院或是寄宿學校。圖為新疆再教育營。（路透）

2020/10/20 16:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國持續侵犯新疆維吾爾族人的人權，引發各國輿論關切。關注新疆議題、踢爆再教育營的德國學者鄭國恩（Adrian Zenz）日前發表報告指出，有大量維吾爾族兒童被迫和父母分離，被送進育幼院或是寄宿學校。

《自由亞洲電台》 報導，鄭國恩發布長篇報告指出，藉由分析新疆莎車縣政府的數據，揭露當地約有萬名的「困難學生」，其中全是維族兒童，1名漢人都沒有。

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其中有822名兒童父母都被中共當局關押，被列入「雙困」名單，剩下的人被列入「單困」名單，這些兒童只能被迫和父母分離，被送進育幼院或寄宿學校；這份數據更顯示，有萬名父母遭到關押，其中2成被關進大牢，近2成被拘留，近6成被收拘管教。

其實去年鄭國恩就曾透露，中共在新疆大規模關押導致大量家庭被迫分離，而寄宿學生數量持續增加，並和中共在新疆進行大規模關押的時間大致上吻合。

鄭國恩認為，中共當局將維吾爾兒童和父母拆散，顯示中共想長遠地透過這種方式，來改變維族的群體，而研究中國維吾爾政策的英國專家圖姆（Rian Thum）指出，中共拆散維吾爾家庭的目的之一，就是打算「塑造下一代的意識形態」。

鄭國恩強調，獲得的數據並不是非法駭入電腦取得，但也不是公開訊息，基於安全因素不便公開。

長期關注中國宗教自由和人權狀況的雜誌《寒冬》也引述曾住在新疆的維族女子提供的消息，證實了鄭國恩的分析。

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