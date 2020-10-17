中國新疆集中營暴行 美國安全顧問抨擊：與「種族滅絕」相去無幾

美國國家安全顧問歐布萊恩針對中國新疆集中營暴行發表看法。（美聯社）

2020/10/17 12:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國對新疆維吾爾族暴行令人髮指，儘管飽受多國批評，但中國仍持續在集中營對遭拘禁者政治洗腦、虐待、強迫勞動、絕育和性虐待；對此，美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）就此議題發表看法，指出中國在當地的暴行，「就算不是種族滅絕，那些發生在新疆的事情也與種族滅絕行徑相去無幾」。

根據《路透》報導，歐布萊恩週五參加國際非營利性組織「阿斯彭研究所（Aspen Institute）」線上活動，席間，他特別側重了中國的鎮壓行動議題，除提及新疆集中營，也提及中國對香港民主運動的鎮壓。

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儘管美國已對中國相關暴行發表譴責並實施制裁，但目前，中國的對少數民族的暴行還未被正式定調為「種族滅絕」，一旦遭判定，這項罪行將使中國面臨強烈的法律影響，國際也將被要求對中國採取更強有力的行動。

據聯合國估算，新疆有逾100萬穆斯林被拘留，但中國否認虐待行為傳聞，並聲稱相關單位旨在提供該區職業培訓並協助打擊極端主義，然而，各項證據顯示中國言行相左，其中來自新疆大量真人頭髮製成的產品便是一例。

據美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）消息，該單位6月時扣留了一批來自新疆的真髮製品與相關飾品，懷疑這些商品可能與強迫勞動暴行等議題相關，歐布萊恩引述此消息表示，「中國人實際上剃光了維吾爾族女性的頭髮，將其製為產品，並送往美國」。

針對新疆集中營議題，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）在6月時曾對中國強迫使維吾爾族穆斯林絕育、流產和計劃性生育的消息表達看法，他強調，這些報導「令人震驚、不安」，他也表示，5月時，華盛頓當局正在考慮用「種族滅絕」來描述該地區的情況，但他也補充，「當美國談論危害人類罪或種族滅絕罪時...我們必須非常小心和精確，因為這些字詞非常地沉重」。

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