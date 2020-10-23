為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    早產兒被宣判死亡 6小時後冰櫃傳哭聲

    墨西哥一名23週的早產嬰兒出生後被醫生宣判死亡，6小時後卻在冰櫃中出現生命跡象。圖為示意圖非本事件嬰兒。（歐新社資料照）

    墨西哥一名23週的早產嬰兒出生後被醫生宣判死亡，6小時後卻在冰櫃中出現生命跡象。圖為示意圖非本事件嬰兒。（歐新社資料照）

    2020/10/23 15:25

    〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥近日發生一起醫療疏失，一名23週的早產嬰兒出生後被醫生宣判死亡，放置在太平間冰櫃長達6小時後，冰櫃卻傳出哭聲，殯葬人員和醫護發現嬰兒仍有生命跡象，緊急將孩子救出。

    綜合外媒報導，早產嬰兒出生在墨西哥普埃布拉（Puebla）的「瑪格莉特醫院」（La Margarita Hospital），醫院聲明表示，嬰兒在23週時出生，醫師發現嬰兒沒有生命跡象，隨後宣判死亡將嬰兒送往太平間，要將嬰兒遺體交給家屬時，醫護人員和殯葬人員意識到嬰兒還活著。

    殯葬人員佛洛雷斯（Miguel Angel Flores）表示，前往太平間取屍時，發現嬰兒還有生命跡象，正在哭泣，同時身體也在活動。當下立刻致電給嬰兒的父親，並通知簽署死亡證明的醫師。

    據報導，嬰兒出生於21日凌晨4點左右，並在上午10點左右被發現還活著，在冰櫃中待了將近6小時。佛洛雷斯指出，嬰兒在冰櫃中停留相當長的時間，卻依然存活下來，強調自己從未經歷過這樣的事情。

    院方表示，當下有立即為嬰兒做相關的醫療措施，隨後將嬰兒送往新生兒加護病房。院方強調，由於嬰兒出生的過早，現階段難以預測接下來的情況發展，將持續進行觀察，案件也正在調查中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    衰！沒死被丟冰櫃20小時救回！他幾天後「又」死了...
    2020/10/17 18:54

    衰！沒死被丟冰櫃20小時救回！他幾天後「又」死了...
    老阿嬤被宣告死亡 院方人員進太平間竟遭「抓手求救」…
    2020/08/20 23:22

    老阿嬤被宣告死亡 院方人員進太平間竟遭「抓手求救」…

    大師跨刀 軒尼詩X.O 150週年限量登場
    一出生就變邱比特！「媽咪願意嫁給我把拔嗎」 早產兒助攻求婚成功
    2020/08/18 11:48

    一出生就變邱比特！「媽咪願意嫁給我把拔嗎」 早產兒助攻求婚成功
    父入院2小時被宣告死亡 女兒潛入太平間發現他「神智清醒」
    2020/07/16 19:56

    父入院2小時被宣告死亡 女兒潛入太平間發現他「神智清醒」

    博愛特區稀有推案 三代同鄰潮正夯
    國際今日熱門
    武漢肺炎》德國單日新增逾1.1萬例創新高！ 瘋囤衛生紙銷量飆9成
    2020/10/22 17:16

    武漢肺炎》德國單日新增逾1.1萬例創新高！ 瘋囤衛生紙銷量飆9成

    武漢肺炎》睽違一週現單日破百！ 南韓22日增121例確診
    2020/10/22 15:53

    武漢肺炎》睽違一週現單日破百！ 南韓22日增121例確診

    駭人！ 5千海豹寶寶離奇曝屍海灘 專家憂生態浩劫
    2020/10/22 15:59

    駭人！ 5千海豹寶寶離奇曝屍海灘 專家憂生態浩劫

    家人被爆仗名牟利 拜登駁斥諷「垃圾言論」
    2020/10/22 16:10

    家人被爆仗名牟利 拜登駁斥諷「垃圾言論」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播