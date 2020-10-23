早產兒被宣判死亡 6小時後冰櫃傳哭聲

墨西哥一名23週的早產嬰兒出生後被醫生宣判死亡，6小時後卻在冰櫃中出現生命跡象。圖為示意圖非本事件嬰兒。（歐新社資料照）

2020/10/23 15:25

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥近日發生一起醫療疏失，一名23週的早產嬰兒出生後被醫生宣判死亡，放置在太平間冰櫃長達6小時後，冰櫃卻傳出哭聲，殯葬人員和醫護發現嬰兒仍有生命跡象，緊急將孩子救出。

綜合外媒報導，早產嬰兒出生在墨西哥普埃布拉（Puebla）的「瑪格莉特醫院」（La Margarita Hospital），醫院聲明表示，嬰兒在23週時出生，醫師發現嬰兒沒有生命跡象，隨後宣判死亡將嬰兒送往太平間，要將嬰兒遺體交給家屬時，醫護人員和殯葬人員意識到嬰兒還活著。

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殯葬人員佛洛雷斯（Miguel Angel Flores）表示，前往太平間取屍時，發現嬰兒還有生命跡象，正在哭泣，同時身體也在活動。當下立刻致電給嬰兒的父親，並通知簽署死亡證明的醫師。

據報導，嬰兒出生於21日凌晨4點左右，並在上午10點左右被發現還活著，在冰櫃中待了將近6小時。佛洛雷斯指出，嬰兒在冰櫃中停留相當長的時間，卻依然存活下來，強調自己從未經歷過這樣的事情。

院方表示，當下有立即為嬰兒做相關的醫療措施，隨後將嬰兒送往新生兒加護病房。院方強調，由於嬰兒出生的過早，現階段難以預測接下來的情況發展，將持續進行觀察，案件也正在調查中。

Habían declarado muerto a un bebé que nació prematuro en Puebla. Sin embargo, cuando ya estaba lista el acta de defunción, el papá notó que su hijo lloraba. El IMSS ya investiga qué sucedió. La información es de Devani Granados e @Ivan_Borges22 pic.twitter.com/JEacsCn1vp — Azteca Noticias （@AztecaNoticias） October 23, 2020

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