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    父入院2小時被宣告死亡 女兒潛入太平間發現他「神智清醒」

    哥倫比亞67歲男子羅梅洛（Juan Jose Munoz Romero）日前身體狀況不佳，送醫2小時候，醫生就告訴家屬羅梅洛已經斷氣，並將他送到太平間。圖為太平間示意圖，與新聞無關。（歐新社）

    哥倫比亞67歲男子羅梅洛（Juan Jose Munoz Romero）日前身體狀況不佳，送醫2小時候，醫生就告訴家屬羅梅洛已經斷氣，並將他送到太平間。圖為太平間示意圖，與新聞無關。（歐新社）

    2020-07-16 19:56:11

    〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞67歲男子羅梅洛（Juan Jose Munoz Romero）日前身體狀況不佳送醫，2小時候，醫生就告訴家屬羅梅洛已經斷氣，並將他送到太平間。不過，羅梅洛的女兒卻發現，在太平間的父親不但還有呼吸，且意識清楚，立刻將父親救出並將他轉院治療，不過羅梅洛卻出現貧血等狀況。目前羅梅洛家屬正考慮對醫院採取法律行動。

    綜合外媒報導，本月6日羅梅洛因為高血壓被送往哥倫比亞北部蘇克雷省的一間醫院拉斯佩尼塔斯（Las Penitas）治療，但在2小時後，就被宣告死亡，院方也以疫情為由，不讓羅梅洛的家屬看到羅梅洛的遺體。

    感覺有異的羅梅洛女兒，趁醫生分心時潛入太平間，結果發現父親不只還有呼吸，且神智清醒。她馬上告訴醫生此事，然而醫生卻稱，那是人死後的自然反應。羅梅洛家屬完全不相信醫生，馬上將「遺體」轉至其他醫院。羅梅洛的兒子表示，在太平間的那段時間影響到了羅梅洛，導致他出現局部貧血狀況，目前他正在繼續接受治療。

    據報導，當地衛生單位與拉斯佩尼塔斯醫院並未回應此事，而羅梅洛一家人正在考慮對醫院進行法律行動。

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