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    一出生就變邱比特！「媽咪願意嫁給我把拔嗎」 早產兒助攻求婚成功

    英格蘭德比郡平斯頓1名2天大早產男嬰科比，助攻老爸賽勒斯求婚媽咪史塔芙德成功。（圖翻攝自臉書粉專「Sherwood Forest Hospitals NHS Foundation Trust」）

    英格蘭德比郡平斯頓1名2天大早產男嬰科比，助攻老爸賽勒斯求婚媽咪史塔芙德成功。（圖翻攝自臉書粉專「Sherwood Forest Hospitals NHS Foundation Trust」）

    2020-08-18 11:48:08

    〔即時新聞／綜合報導〕愛神邱比特！英格蘭德比郡平斯頓1名2天大早產男嬰科比（Cobie）助攻29歲老爸賽勒斯（John Sellors）求婚26歲媽咪史塔芙德（Sian Stafford）成功，等到科比可以一起回家、事情告一個段落，就會開始籌備婚禮。

    綜合外媒報導，該對伴侶原先育有1女、4歲的露比（Ruby），史塔芙德提前10週產下老二科比、體重僅1600公克。

    賽勒斯表示，雖然他不是個浪漫的人，但他真心希望能做點事，讓史塔芙德打起精神，加上她已暗示想結婚一段時間了，便趁此次機會，協同護理師精心計畫一場浪漫驚喜，在科比的保溫箱放了戒指、上頭寫有「你願意嫁給我把拔嗎？」的卡片。

    史塔芙德憶述，她被賽勒斯帶去喝點東西回到病房後，得知好消息便去看看愛兒，但起初僅專注在科比身上，根本沒發現戒指、卡片，直到賽勒斯告訴她「看，我猜科比想知道些什麼」，才後知後覺、嚇到不知所措，「這蠻不真實的，但卻是個超開心的時刻」。

    報導提到，因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），甫晉升為小姐姐的露比無法來探望，但她已迫不及待要抱抱弟弟打招呼，目前暫時只能靠視訊隔空看看他。不過，據報科比狀況良好，同時也在不斷進步中，一家人希望幾週內能帶他回家。

    參與秘密求婚計畫的護理師則說，這是她首次碰到這種情況，正值困難時期能有喜訊發生，又看到當事人高興的模樣，實在太棒了。

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