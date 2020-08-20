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    老阿嬤被宣告死亡 院方人員進太平間竟遭「抓手求救」…

    俄羅斯一名老婦被醫院宣告手術失敗，將她送進太平間，院方人員7小時後進入太平間，竟突然被「抓手求救」，原來老婦其實還沒過世。圖為太平間示意圖，與新聞事件無關。（歐新社）

    俄羅斯一名老婦被醫院宣告手術失敗，將她送進太平間，院方人員7小時後進入太平間，竟突然被「抓手求救」，原來老婦其實還沒過世。圖為太平間示意圖，與新聞事件無關。（歐新社）

    2020-08-20 23:22:22

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯一名老婦因腸阻塞被送醫動手術，而後院方宣告手術失敗，將她送進太平間。院方人員7小時後進入太平間，竟突然被「抓手求救」，原來老婦其實還沒過世，並在試圖離開太平間時摔倒在地。家屬得知後相當憤怒，打算告醫院。

    綜合外媒報導，俄羅斯81歲老婦科諾諾娃（Zinaida Kononova）腸阻塞，被送往位於庫爾斯克省的一間醫院動手術，不料醫院之後宣布手術失敗，科諾諾娃被宣告死亡，在凌晨1點送進太平間；家人得知憾事後，也著手準備葬禮事宜。

    沒想到過了7小時，也就是早上8點時，負責太平間事宜的醫院員工進入太平間時，竟然發現科諾諾娃不在屍檢台，而是在地上，還抓住員工求援。員工當場被嚇傻，不停地要科諾諾娃躺下，要她保持冷靜。

    這個畫面被經過的救護車駕駛撞見，急忙通知相關人員處理，而科諾諾娃也被送回重症加護病房。

    主治醫師告訴科諾諾娃的家人說，她臨床過世了15分後，又再度回到這個世界。目前主治醫師已遭到勒令停業。

    家人雖然獲知科諾諾娃還活著的消息很開心，但對於她無故被送往太平間仍相當憤怒，目前已經打算向醫院提出告訴，也將科諾諾娃轉至他院進行下一步的治療。

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