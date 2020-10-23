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    黨慶也沒現身！金正恩夫人消失9月 北韓民間瘋傳3原因

    李雪主（右）9個月未公開露面，動向引人關注。（法新社）

    李雪主（右）9個月未公開露面，動向引人關注。（法新社）

    2020/10/23 13:37

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩夫人李雪主因在鏡頭前消失9個月，就連本月10日北韓勞動黨黨慶，她也沒出現，讓外界紛紛猜測她的動向，甚至有傳言說她已被金正恩殘忍處決，不過外媒分析，李雪主的「失蹤」可能是在照顧金正恩姑母金敬姬，或是在教育兒女，甚至還可能出現健康問題，再加上武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）疫情影響，怕引火上身才不出席公開活動。

    總部設在南韓首爾、由脫北者經營的媒體《每日北韓》指出，李雪主自今年1月起後，就沒有出現在大眾面前，當時有專家認為，不能排除李雪主懷孕的可能。

    報導指出，據一名不具名人士指出，目前北韓社會正盛傳李雪主「失蹤」的3種原因，第一種可能是因為她在照顧金正恩姑母金敬姬，金敬姬丈夫則是被金正恩下令處決的張成澤，儘管張成澤被處決，但金敬姬仍是金家長輩，再加上她年事已高，李雪主才會特別照顧。

    第二種謠言則是李雪主熱衷「教育女兒」，外傳她於2013年出生，現年應已經是上小學的年紀，李雪主作為母親，自然會特別注重她的教育。

    第三種則是李雪主現在健康狀況可能出了大問題，以及現在武漢肺炎在北韓肆虐，李雪主為了躲疫情，才沒有出現在公開場合，甚至沒出現10月10日的黨慶。

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