北韓改稱金正恩「武力總司令」 地位是否改變引關注

南韓一官員透露，北韓媒體這次在相關報導上稱金正恩為「武力總司令」，與以前閱兵式不同，目前尚不清楚用意為何，圖為金正恩。（法新社）

2020/10/15 16:55

〔即時新聞／綜合報導〕北韓勞動黨上週六（10日）舉行建黨75週年紀念活動，最高領導人金正恩也在閱兵儀式上發表演說，南韓除了擔心北韓全新多管火箭發射系統及可作快速移動的短程飛彈外，南韓一官員透露，北韓媒體這次在相關報導上稱金正恩為「武力總司令」，目前尚不清楚用意為何

綜合韓媒報導，南韓統一部一位官員今天（15日）表示，北韓媒體在勞動黨建黨75週年閱兵式的相關報導中，將金正恩稱呼為「武力總司令」，與以往有所不同，在以前的閱兵式報導中，北韓將金正恩稱為「最高司令」，這次是首次改成「總司令」，至於這樣的名稱更動，是否代表地位變化，仍需要持續觀察。

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韓媒指出，這名官員還說，有專家分析後認為，「最高司令」是戰爭時期的稱謂，而北韓平時則是用「總司令」的稱謂。而北韓官媒《朝中社》在10日當天的報導則持續沿用「最高司令」這個稱謂，除了地位是否有變化外，稱謂變化的具體涵義目前外界也不清楚。

而金正恩在這次的閱兵式上，更提到與70週年閱兵式相比，短短5年來，北韓的軍事力量現代化獲得大大提升，並強調「能先發制人的軍事力量是最為可靠的國防力量」，除了一貫的強調武力軍事外，金正恩亦在演講中哽咽，並在話語中出現10幾次「感謝」、抱歉等措詞，展現較為軟化的一面，顯示對人民的感恩與信任。

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