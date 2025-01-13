已燒掉一個舊金山！洛杉磯野火增至24死16失蹤

美國加州洛杉磯野火增至24人罹難、至少16人失蹤。（美聯社）

2025/01/13 10:46

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州洛杉磯野火燃燒面積比舊金山還要大，目前已增至24人罹難、至少16人失蹤，當局坦言死亡人數還會繼續攀升，本週重新颳起的強風將造成危險情況，再加上天氣乾燥讓火勢難以得到控制。

據《美聯社》報導．美國國家氣象局（National Weather Service）宣布，野火地區直到本週三（15日）之前都在「紅旗警告」範圍內，持續風速最高可達時速80公里，山區陣風最高可達時速113公里，氣象學家湯普森（Rich Thompson）推估14日是最危險的一天。

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洛杉磯郡法醫辦公室12日晚間表示，豪宅區太平洋斷崖（Pacific Palisades）野火有8人死亡，伊頓（Eaton）大火則有16人喪命；洛杉磯郡警長盧納（Robert Luna）指出，太平洋斷崖有4人下落不明，伊頓火災區域則是12人失蹤。

盧納說，洛杉磯郡目前約有15萬人疏散，在紅旗警告過去之前，太平洋斷崖區域大部分的疏散令應不會取消。截至12日上午為止，洛杉磯各野火總計延燒超過160平方公里，其中太平洋斷崖、伊頓就占了153平方公里，前者控制率為11％，後者則是27％。

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