金正恩黨慶俯身親女童...台網友認不妥 北韓粉專駁「慈父的關懷」

金正恩在北韓75週年黨慶時，俯身親吻送花女童臉頰。（圖擷自朝鮮經貿文化情報臉書）

2020/10/16 16:47

〔即時新聞／綜合報導〕北韓勞動黨75週年黨慶在本月10舉行規模龐大的閱兵儀式，金正恩還在典禮上當眾淚灑講台，讓外界猜測此舉是他害怕自己被人民策反，此外，金正恩在黨慶上動作頻頻，不僅淚灑閱兵式，還在遊行中俯身親吻遞上鮮花的小女孩臉頰。台灣網友看到畫面後紛紛覺得金正恩沒尊重小孩的自主權，但北韓粉專護航直呼這是「慈父的關懷」。

綜合外媒報導，金正恩在10日閱兵儀式發表演說，感謝人民軍和「偉大的人民」在疫情和風災下共同做出努力，還在演說時數度哽咽，在講台下當眾落淚，並摘下眼睛拭淚，廣場上的與會民眾見狀也痛哭流涕。

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金正恩除了在台上痛哭之外，在閱兵儀式以及遊行中，恰好碰上一名獻花的小女童，金正恩收下花束之後，便俯身親吻該名女童的臉頰。

該畫面被北韓半官方粉專「朝鮮經貿文化情報 DPRK」分享，粉專還直呼這名女童是「幸運的小朋友」，但許多網友認為金正恩的行為並不恰當，留言表示「我覺得不行」、「盡量是尊重小朋友的身體自主權啊」、「這個很難說是幸運吧，小孩也是有自己的身體自主權的啊」，不過該粉專卻反駁，辯稱「換個角度來說，這是慈父的關懷」、「換位思考一下，事情有很多角度」。

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