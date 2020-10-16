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    分析北韓新洲際飛彈 南韓專家：炫耀武力意味較濃

    北韓在閱兵過程中公開新型洲際飛彈。（法新社）

    北韓在閱兵過程中公開新型洲際飛彈。（法新社）

    2020/10/16 14:46

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓勞動黨在10日舉行建黨75週年閱兵儀式，閱兵過程中公開新型洲際飛彈（ICBM），成為國際討論焦點；對此，南韓航空大學教授張泳根今日發表初步分析，指出該洲際飛彈重量約100噸，載運前往發射地點難度較高，認為這顆洲際飛彈可能對外炫耀武力意味較濃，形容其為「實體模型」。

    《韓聯社》引述張泳根的初步分析，指出這款洲際飛彈長約23公尺，直徑約2.3至2.4公尺，二級助推器使用液體推進劑；該導彈在閱兵儀式上以11軸22輪移動發射車（TEL）載送，張泳根認為這代表其重量比長約21公尺的北韓「火星15型」來得更重，搭載液體推進劑時，重量將達100噸左右。

    綜合以上判斷，張泳根認為，要將這顆飛彈用移動發射車載往發射地點具有相當難度，更適合固定導彈發射井方式發射。

    針對這顆世界最長的洲際飛彈，曾有分析指其彈頭部分裝有「彈頭母艙（PBV）」，此為研發新型多彈頭洲際飛彈的必備技術，理論上若北韓多彈頭洲際飛彈研發成功，可同時攻擊美國華盛頓或紐約；張泳根新一份分析則指，北韓是否已實現彈頭母艙輕量化仍是未知數，又根據北韓官媒並未使用「火星16型」名稱線索，猜測新型導彈尚未達到分導式多彈頭技術（MIRV）水準。

    另北韓當日儀式上也公開「北極星4型」潛射彈道飛彈（SLBM），張泳根指出，其長度較「北極星3型」短1公尺，長度落在7.2至8公尺間，直徑依然為1.6至1.7公尺，似已處於實戰部署或試射階段。

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