文在寅政府被爆違反聯合國制裁 助北韓洗產地賺外匯
〔即時新聞／綜合報導〕南韓《朝鮮日報》15日獨家報導，國會議員查出文在寅政府2017設立的中小企業和初創企業部2017年至2019年期間，斥資數十億韓元提供給南韓中小企業，從中國端對北韓紡織廠下訂單，北韓貨物在中國洗產地後進入南韓販售，完全違反聯合國對北韓的第2375號制裁令。
報導指出，南韓國會議員鄭鎮碩獲得的數據指出，中小企業和初創企業部轄下單位在2017年至2019年，以預付款方式提撥17.8億韓元（約台幣46萬元）給南韓中小企業，用於「資助生產」，但其實是藉由這些小公司在中國對北韓紡織廠下訂單，替北韓商品洗產地以賺取外匯。
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案例指出，由南韓政府資助的甲公司在2018年與中國江蘇省江陰市的乙公司簽訂生產合約，再由遼寧省丹東市的丙公司生產，而丙公司對北韓平壤的一家紡織廠的下訂單。目前查出至少有2.7萬件由北韓平壤紡織廠生產的商品經走私進入丹東，並在該處洗產地變成中國產品後，以貨船運至仁川港進入南韓。
而在案例中的甲公司因此獲得17.4億元的銷售額，南韓中小企業和初創企業部官員稱「不知道產品是在北韓平壤製造的」，但是過去該部門的評估報告就有發現，位於中國丹東市的丙公司內部有北韓員工，且部分產品是在北韓生產，南韓政府涉嫌違反聯合國第2375號制裁令，鄭鎮碩認為有必要全面調查。