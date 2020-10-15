文在寅政府被爆違反聯合國制裁 助北韓洗產地賺外匯

文在寅政府設置的部門被國會議員發現資助南韓中小企業從中國對北韓工廠下訂單，在中國洗產地後進入南韓。（美聯社檔案照）

2020/10/16 00:54

〔即時新聞／綜合報導〕南韓《朝鮮日報》15日獨家報導，國會議員查出文在寅政府2017設立的中小企業和初創企業部2017年至2019年期間，斥資數十億韓元提供給南韓中小企業，從中國端對北韓紡織廠下訂單，北韓貨物在中國洗產地後進入南韓販售，完全違反聯合國對北韓的第2375號制裁令。

報導指出，南韓國會議員鄭鎮碩獲得的數據指出，中小企業和初創企業部轄下單位在2017年至2019年，以預付款方式提撥17.8億韓元（約台幣46萬元）給南韓中小企業，用於「資助生產」，但其實是藉由這些小公司在中國對北韓紡織廠下訂單，替北韓商品洗產地以賺取外匯。

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案例指出，由南韓政府資助的甲公司在2018年與中國江蘇省江陰市的乙公司簽訂生產合約，再由遼寧省丹東市的丙公司生產，而丙公司對北韓平壤的一家紡織廠的下訂單。目前查出至少有2.7萬件由北韓平壤紡織廠生產的商品經走私進入丹東，並在該處洗產地變成中國產品後，以貨船運至仁川港進入南韓。

而在案例中的甲公司因此獲得17.4億元的銷售額，南韓中小企業和初創企業部官員稱「不知道產品是在北韓平壤製造的」，但是過去該部門的評估報告就有發現，位於中國丹東市的丙公司內部有北韓員工，且部分產品是在北韓生產，南韓政府涉嫌違反聯合國第2375號制裁令，鄭鎮碩認為有必要全面調查。

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