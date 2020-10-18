金正恩騙人的眼淚！專家分析他又在學祖父：別忘他殺了親哥

金正恩在黨慶閱兵演說上落淚。（法新社）

2020/10/18 18:48

〔即時新聞／綜合報導〕北韓勞動黨在本月10日舉辦建黨75週年黨慶，並在平壤舉行大規模閱兵典禮，北韓領導人金正恩出席閱兵儀式時落淚，並在演說時向人民道歉。對此，有專家分析，金正恩此舉是在學祖父金日成「溫情喊話」策略，掩蓋人民生活困苦的真相，以免自己被揭竿起義。專家也說，金氏家族十分狡猾，並提醒別忘記金正恩曾殺了兄長金正男等親人。

《紐約郵報》報導，北韓目前正經歷美國制裁、洪災引發糧食短缺，以及武漢肺炎疫情，北韓專家大衛﹒麥克斯韋（David Maxwell）表示，北韓人民目前正經歷極大的痛苦，許多家庭被迫挨餓，但金正恩卻把所有錢花在導彈和武器上，對民生毫無幫助。

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報導指出，金日成創立了北韓政權，他在執政時以「親民」形象備受人民愛戴，特別是對小孩。大衛也說，金日成可以說是北韓的華盛頓，甚至連脫北者都懷念他主政的時光，因此模仿金日成的形象是鞏固政權、維持形象的方法。

美國紐約政治諮詢公司「帕克策略」亞洲專家金恩（Sean King）表示，金正恩把自己變胖也是策略，因為這樣會讓他看起來更親民、更像慈父，也更像金日成的形象，金正恩在黨慶閱兵典禮上落下的淚水和對人民的道歉，也是為了繼續掌權。

不過金恩指出，金氏家族所做的一切，都是為了繼續掌權，例如金正恩曾下令處決姑丈張成澤和涉嫌暗殺同父異母的兄長金正男。北韓人權委員會執行主任史卡拉塔尤（Greg Scarlatoiu）也堅信，金氏家族非常精明、狡猾，金正恩便是利用祖父金日成的形象，讓人民站在他這邊。

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