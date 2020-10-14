為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    戲精是你？金正恩淚灑黨慶閱兵典禮 專家曝背後目的

    金正恩在黨慶閱兵演說上落淚。（法新社）

    金正恩在黨慶閱兵演說上落淚。（法新社）

    2020/10/14 13:45

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓勞動黨在本月10日舉辦建黨75週年黨慶，並在平壤舉行大規模閱兵典禮，北韓領導人金正恩也出席閱兵儀式並發表演說，還在台上落下男兒淚，讓現場觀眾也痛哭流涕。然而專家分析，金正恩一改先前硬派作風，在民眾面前落淚，表示他開始擔心自己會遭到策反，所以才策劃這齣「宣傳活動」。

    英國《太陽報》報導，金正恩在10日閱兵儀式發表演說，表示今年受到疫情和風災影響，許多人必須忍受艱苦的環境，並感謝所有人民軍在此情況下做出的貢獻，及「偉大的人民」共同做出努力，使北韓境內仍0確診。金正恩在演說時移度哽咽，甚至淚灑閱兵現場，摘下眼鏡拭淚，廣場上的與會者見狀也痛哭流涕。

    對此，英國倫敦國王學院國際關係副教授帕多（Ramon Pacheco-Pardo）指出，金正恩會在眾人面前落淚，表示他已意識到自己的地位面臨巨大威脅，這股力量則來自人民。帕多表示，金正恩深知若要繼續掌權，就必須兌現承諾，他曾向人民承諾，不須再過著貧困的生活。

    帕多也說，按照目前局勢，北韓短期內不會出現政權交替的疑慮，但金正恩仍擔心北韓內部對他的「權威」做出挑戰，帕多補充，他國的獨裁者被趕下台的原因，通常是出自內部，金正恩明確知道，北韓發展核武後，美國不會輕易入侵，但人民可能成為他的壓力來源。

    帕多認為，金正恩試圖利用「在演講時落淚」來營造出他與北韓人民同在的形象，也就是說，金正恩淚灑閱兵現場，也只至北韓勞動黨的「宣傳活動」，用感性的演說來掩蓋他未能達成人民期待的真相。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北韓閱兵秀肌肉 日本誓言增強飛彈嚇阻能力
    2020/10/12 20:04

    北韓閱兵秀肌肉 日本誓言增強飛彈嚇阻能力
    北韓第一夫人已9個月未露面 韓分析人士：不排除可能懷孕
    2020/10/12 12:24

    北韓第一夫人已9個月未露面 韓分析人士：不排除可能懷孕

    新莊副都心˙生態公園首排˙區內難得住宅區
    金正恩閱兵秀軍武 讚0確診激動落淚
    2020/10/11 12:06

    金正恩閱兵秀軍武 讚0確診激動落淚
    北韓勞動黨75週年閱兵儀式 金正恩：繼續強化軍力威懾外敵
    2020/10/10 19:41

    北韓勞動黨75週年閱兵儀式 金正恩：繼續強化軍力威懾外敵

    瞄準高端換屋 仰士林公開即五成
    《BBC》報導北韓建黨75週年 竟誤用我國慶大會直播畫面
    2020/10/10 15:55

    《BBC》報導北韓建黨75週年 竟誤用我國慶大會直播畫面
    北韓高官都去了！建黨週年前夕祭奠已故領導人 金正恩卻沒出席
    2020/10/09 12:09

    北韓高官都去了！建黨週年前夕祭奠已故領導人 金正恩卻沒出席
    國際今日熱門
    現代文字獄！ 網批習近平「逛完趕緊走」 傳遭公安截圖關切
    2020/10/13 17:46

    現代文字獄！ 網批習近平「逛完趕緊走」 傳遭公安截圖關切

    澳洲地方議員涉當中企掮客請辭 女州長：那些年我們是情侶
    2020/10/13 18:48

    澳洲地方議員涉當中企掮客請辭 女州長：那些年我們是情侶

    拍女運動員特寫照意淫 日本不排除修法入罪
    2020/10/13 20:52

    拍女運動員特寫照意淫 日本不排除修法入罪

    武漢肺炎》俄羅斯疫情重起 單日確診、死亡數雙創新高
    2020/10/13 17:39

    武漢肺炎》俄羅斯疫情重起 單日確診、死亡數雙創新高

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播