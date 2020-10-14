戲精是你？金正恩淚灑黨慶閱兵典禮 專家曝背後目的

金正恩在黨慶閱兵演說上落淚。（法新社）

2020/10/14 13:45

〔即時新聞／綜合報導〕北韓勞動黨在本月10日舉辦建黨75週年黨慶，並在平壤舉行大規模閱兵典禮，北韓領導人金正恩也出席閱兵儀式並發表演說，還在台上落下男兒淚，讓現場觀眾也痛哭流涕。然而專家分析，金正恩一改先前硬派作風，在民眾面前落淚，表示他開始擔心自己會遭到策反，所以才策劃這齣「宣傳活動」。

英國《太陽報》報導，金正恩在10日閱兵儀式發表演說，表示今年受到疫情和風災影響，許多人必須忍受艱苦的環境，並感謝所有人民軍在此情況下做出的貢獻，及「偉大的人民」共同做出努力，使北韓境內仍0確診。金正恩在演說時移度哽咽，甚至淚灑閱兵現場，摘下眼鏡拭淚，廣場上的與會者見狀也痛哭流涕。

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對此，英國倫敦國王學院國際關係副教授帕多（Ramon Pacheco-Pardo）指出，金正恩會在眾人面前落淚，表示他已意識到自己的地位面臨巨大威脅，這股力量則來自人民。帕多表示，金正恩深知若要繼續掌權，就必須兌現承諾，他曾向人民承諾，不須再過著貧困的生活。

帕多也說，按照目前局勢，北韓短期內不會出現政權交替的疑慮，但金正恩仍擔心北韓內部對他的「權威」做出挑戰，帕多補充，他國的獨裁者被趕下台的原因，通常是出自內部，金正恩明確知道，北韓發展核武後，美國不會輕易入侵，但人民可能成為他的壓力來源。

帕多認為，金正恩試圖利用「在演講時落淚」來營造出他與北韓人民同在的形象，也就是說，金正恩淚灑閱兵現場，也只至北韓勞動黨的「宣傳活動」，用感性的演說來掩蓋他未能達成人民期待的真相。

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