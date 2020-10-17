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    北韓週年黨慶金正恩演講罕見落淚 日分析：反映北韓嚴酷情勢

    北韓勞動黨10日舉辦建黨75週年紀念日活動，北韓領導人金正恩發表演說時一度情緒激動落淚。（圖擷自YouTube）

    北韓勞動黨10日舉辦建黨75週年紀念日活動，北韓領導人金正恩發表演說時一度情緒激動落淚。（圖擷自YouTube）

    2020/10/17 12:09

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓勞動黨10日舉辦建黨75週年紀念日活動，北韓領導人金正恩表演中情緒似乎相當激動，演說途中一度哽咽落淚，引起討論；對此，日媒分析金正恩落淚背景，指出他現正面臨「三重苦」，分別是聯合國安全理事會制裁、武漢肺炎防疫壓力和水災，這場罕見的演講背後反應的是北韓國內嚴酷情勢。

    據本報先前報導，金正恩當日在平壤金日成廣場大規模閱兵，演說中，金正恩表示今年受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情及風災影響，許多人必須忍受艱苦的環境，感謝在此情況下人民軍的貢獻，及「偉大的人民」的共同努力，使得北韓至今零確診；期間，金正恩一度哽咽，甚至摘下眼鏡擦拭眼淚。

    《NHK》分析金正恩落淚原因，認為北韓境內現正面臨「三重苦」，分別是聯合國安理會制裁、武漢肺炎防疫和水災；分析指出，北韓經濟情勢的嚴峻狀況目前仍在持續，因為安理會制裁尚未放鬆，北韓不可能如預期地進行貿易活動。在此際，武漢肺炎來襲，北韓祭出封鎖國境防疫應對，此舉更使經濟活動雪上加霜，嚴重影響作為救命稻草的對中國貿易，對比上一年度北韓對中國貿易額，今年出現驟降，大減7成。

    除此之外，今夏中度颱風「巴威」登陸北韓，成為第2個以「颱風」等級（相當於我國中度颱風）登陸北韓的熱帶氣旋；颱風挾帶的強大風雨釀成多處淹、積水，多處路上交通、民宅和農田受災，北韓氣象廳更一度對鴨綠江下游地區以及穿越平壤的大同江、金城湖等周邊地區發布洪水警報。

    《NHK》指出，尚無法釐清颱風對北韓造成的具體災害範圍，但據相關人員9月底的說法，「因為國境封鎖，救援物資無法進入災區，重建的資材不足，在嚴冬之前碰上這種情況，實在看不到未來」。經濟制裁與天災先後降臨，熟悉北韓政治的慶應大學準教授礒崎敦仁指出，金正恩在閱兵典禮上這場不尋常的演講，反映的是北韓嚴酷的國內形勢。

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