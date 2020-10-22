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    武漢肺炎》德國單日新增逾1.1萬例創新高！ 瘋囤衛生紙銷量飆9成

    德國凱爾一處超市不少消費者排隊要進入購物。（法新社）

    德國凱爾一處超市不少消費者排隊要進入購物。（法新社）

    2020/10/22 17:16

    〔即時新聞／綜合報導〕歐洲武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情燒不停，德國21日單日新增病例高達1萬1287例，成為疫情爆發以來單日最高紀錄；由於擔心疫情在秋冬季節蔓延，消費情況也隨之受到影響，根據德國聯邦統計局發表結果，近幾週內，廁所衛生紙、肥皂和消毒劑的銷售量出現成長，該單位官員用德國諺語形容，「倉鼠般的購物行為又開始了」。

    根據《路透》報導，4月份發布的一份數據顯示，在預期性的防疫封鎖實施之前，消費者大量囤積日用品，導致德國2月份的相關商品零售額飆升，甚至遠超預期；而歐洲疫情再度緊張，又使德國民眾消費行為出現改變，廁所衛生紙銷售量日前激增89.9%，消毒劑則上升72.5%，而肥皂的銷量則拉升了62.3%。

    儘管與英國、法國等其他歐洲大國相比，德國在防疫方面取得了更大的成功，但歐洲疫情持續延燒，在過去幾週中，確診病例數量一直在穩定增長，甚至今日在德國境內首度出現單日新增突破10000例的紀錄。

    根據《紐約時報》統計，德國21日新增確診病例數達1萬1287例，新增死亡病例數達30例；根據約翰霍普金斯大學即時統計，德國境內累計病例達39萬7922例，累計死亡病例達9911例。

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    一名消費者離開超市，推車上載滿衛生紙等採購物品。（法新社）

    一名消費者離開超市，推車上載滿衛生紙等採購物品。（法新社）

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