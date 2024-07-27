遏止陰謀論 FBI證實川普右耳被子彈擊中

聯邦調查局（FBI）證實，川普右耳確實是被一顆子彈擊中。（法新社檔案照）

2024/07/27 09:30

〔中央社〕美國前總統川普本月13日在賓夕法尼亞州造勢大會上遭人槍擊，右耳受傷，但傷勢原因眾說紛紜。聯邦調查局（FBI）今天證實，川普右耳確實是被一顆子彈擊中。

美聯社報導，FBI透過聲明表示：「擊中川普前總統耳朵的是一顆子彈，無論是整顆或碎成小片，都是從死去槍手的步槍射出。」

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這份聲明是執法單位對川普傷勢最明確的陳述。FBI局長瑞伊（Chris Wray）本週稍早的說法較模糊，似乎懷疑川普是否真的被子彈擊中；這種說法引燃川普及其盟友的怒火，進而激發槍擊案後資訊不足導致在政治光譜兩端都甚囂塵上的陰謀論。

直到目前，參與調查的聯邦執法人員，包括FBI和特勤局，都一再拒絕提供川普負傷原因的資訊。川普競選陣營不願公布最早治療川普傷勢的醫院醫療紀錄，也不讓醫師接受提問。

相反地，最新消息都來自川普本人，或曾在他執政時擔任白宮醫師的傑克森（Ronny Jackson）。傑克森是川普的忠誠盟友，現為德州選出的聯邦眾議員。雖然傑克森自川普遇襲當晚就一直為他治療，但傑克森並非川普的家庭醫師，也正受到嚴格審視。

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