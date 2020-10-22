武漢肺炎》睽違一週現單日破百！ 南韓22日增121例確診

南韓中央防疫對策本部今日公告最新統計，21日新增確診病例121例，睽違一週單日確診病例再度突破百例。圖為南韓首爾車站一景。（美聯社）

2020/10/22 15:53

〔即時新聞／綜合報導〕南韓近期出現數起接種流感疫苗後身亡案例，而武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情同時威脅仍在；根據南韓中央防疫對策本部今日公告最新統計，21日新增確診病例121例，睽違一週單日確診病例再度突破百例，成為10月以來新高。疫情攀升仍肇於各地零星集體感染案發酵情，新增121例中，本土案例即佔104例。

根據《韓聯社》引述南韓中央防疫對策本部統計，南韓22日新增121例確診病例、3例死亡病例，累計確診病例數達2萬5543例，累計死亡病例達453例；南韓中秋連假過後，單日病例維持在2位數，當局在12日宣告中秋疫情危機解除，豈料受各地零星集體感染案影響，疫情再度出現漲幅，單日新增病例時隔一週再度破百，成為10月以來新高。

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當日新增病例121例中，104例為本土病例，其中老人照護設施與親友聚會相關的病例不斷增加，單日新增本土病例已超過「防疫一級響應標準（單日新增病例少於50例）」一倍，形勢不容樂觀。觀察本土病例分布，首都圈佔82例，分別為京畿道62例、首爾市18例和仁川市2例，除此之外，其餘地區分布病例為忠清南道11例、釜山市5例，大邱市、江原道、全羅北道各2例。

境外輸入部分新增病例則為17例，其中9例為入境檢疫過程確診，8例為入境後隔離期內確診；病例來源地分別為菲律賓4例、法國和美國各3例，衣索比亞2例，俄羅斯、印度、尼泊爾、瑞士、英國各1例。

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