都打國產疫苗 南韓接種流感疫苗死亡人數攀至17人

南韓疾病管理廳長鄭銀敬今日就接種流感疫苗後死亡事件進國會聽證會接受質詢，再申無中施打疫苗作業的計畫。（歐新社）

2020/10/22 15:14

〔即時新聞／綜合報導〕南韓近期爆發接種國產流感疫苗後身亡案例，截至今日中午，接種後死亡人數攀升至17人！對此，南韓疾病管理廳長鄭銀敬今日就此問題進入國會聽證會發表意見並接受質詢，期間重申無中止施打疫苗作業的計畫。

根據《韓聯社》報導，儘管接種疫苗後死亡案例爆發，鄭銀敬今日再度強調，尚未達到需要中止施打疫苗作業的情況；國會聽證會中，在野黨議員質疑是否應在疫苗的安全性調查清楚之前中斷施打作業，鄭銀敬回應表示，「雖然有更多相關死亡病例通報，但相關調查小組意見認為，案例之死亡與疫苗接種間沒有直接關聯」，KDCA方面又稱，相關死亡病例中有2例可能與過敏性休克有關。

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武漢肺炎疫情威脅依舊，南韓今年擴大實施免費疫苗接種計畫，目標施打人數約1900萬人，其中包含青少年及老年人，期望防止秋冬期間爆發流感疫情與武漢肺炎的雙重流行。

南韓有5家製藥廠都加入了流感疫苗計畫，其中包括「GC綠十字」、「一洋藥品」等大型藥廠；目前已知死亡案例接種之疫苗分別由「保寧製藥」、「GC綠十字」、「韓國疫苗」和「SK生物科學」等南韓藥廠製造。

目前相關死亡案例多數為老年人，據相關單位稱，部分死者在接種前便罹有宿疾；疫苗致死疑雲引爆南韓社會不安，對此，相關單位宣稱將密切追蹤與死亡案例同日、同間醫療機構接種疫苗的民眾，並將對死亡案例具體死因進行調查，其中包括武漢肺炎篩檢。

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