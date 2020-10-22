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    指揮中心訝異連境外移入都算 北市觀傳局：將討論是否排除境外

    2021台北跨年晚會，北市研議逾15例確診則取消，但是否含境外移入者，引起議論。（資料照，觀光局提供）

    2021台北跨年晚會，北市研議逾15例確診則取消，但是否含境外移入者，引起議論。（資料照，觀光局提供）

    2020/10/22 16:36

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    2021台北跨年晚會 北市研議逾15例確診則取消

    北市跨年晚會恐停辦！ 莊人祥：我很訝異連境外移入都納入

    〔記者楊心慧／台北報導〕今年受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響，台北市觀光傳播局初步規劃，台北市若每週新增個案含境外移入超過15例，跨年晚會將改採線上直播的方式進行或停辦，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥對此表示訝異，他料想不到會連境外移入病例都算進去，北市觀傳局長劉奕霆受訪表示，境外移入者有可能在入關時就被驗出，因此有第一道防線，但也有可能一開始沒被篩檢到，入境後住台北市卻被檢驗確診，若中央有疑慮，下週會議將討論是否把境外排除。

    最近入秋後境外移入病例增多、外籍商務客也逐漸增多且幾乎都到台北市，按北市府所言，只要15例確診就停辦跨年晚會，今年辦不了跨年晚會的可能性很大。莊人祥表示，訝異北市府會這樣決定，他料想不到會連境外移入病例都算進去，因為境外移入有做好隔離檢疫措施，應該不會有問題，除非是「不明原因的本土病例」，才有需要被管制。

    台北市觀傳局初步規劃台北市確診案例超過15例，含境外移入，或是中央流行疫情指揮中心下令不得舉辦大型群聚活動，將視疫情狀況改為線上轉播或停辦活動，待下週開府級會議定案。

    劉奕霆說明，境外移入者有可能在入關時就被驗出，因此有第一道防線，但也有可能一開始沒被篩檢到，入境後住台北市卻被檢驗確診，當初在訂定時是考量若是在台北市被發現的案例，不過若中央流行疫情指揮中心有疑慮，下週府級防疫會議也會討論，看是否把「境外」排除。

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