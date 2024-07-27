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差距拉近！華爾街日報民調：川普49％、賀錦麗47％

華爾街日報民調，川普與賀錦麗全美支持度分別為49%與47%。（法新社檔案照）

華爾街日報民調，川普與賀錦麗全美支持度分別為49%與47%。（法新社檔案照）

2024/07/27 08:23

〔中央社〕美國多家媒體與民調機構近期調查均顯示，美國總統拜登退選、副總統賀錦麗接棒後，與前總統川普的差距拉近。華爾街日報今天公布的調查也顯示相同結果，川普與賀錦麗全美支持度分別為49%與47%。

華爾街日報（Wall Street Journal）26日公布民調，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）與將獲民主黨提名的賀錦麗（Kamala Harris）全美支持度分別為49%與47%。民調數字顯示拜登（Joe Biden）退出後，兩黨已回到首次電視辯論前的些微差距，川普在辯論後的領先優勢已被快速整合黨內支持者的賀錦麗緊追。

如果有第3位獨立參選者，如小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）加入，可獲4%或5%的選票。賀錦麗為45%、川普為44%。

賀錦麗獲前總統歐巴馬（Barack Obama）與柯林頓（Bill Clinton）等民主黨要角力挺後，在非白人選民中獲得63%的支持，超越早前拜登的51%。但拜登2020年競選時，華爾街日報出口民調指拜登囊括73%的非白人選票。

民主黨拜下賀上解除黨內焦慮情緒，支持者重燃勝選信心，募款金額也恢復水準。民主黨民調專家波西安（Mike Bocian）指出，兩黨支持者近8成都已歸隊，拜登支持者在7月初僅有37%熱衷選情，如今賀錦麗支持者有81%感到熱衷，這是驚人的轉變。

共和黨民調專家大衛．李（David Lee）指出，民主黨與許多媒體大肆宣揚選情改觀，兩者支持度拉近，別忘了2020年7月華爾街日報的民調，拜登領先川普9個百分點，8月更擴大至11個百分點，現在的川普比4年前狀態要好得多。

華爾街日報民調由兩黨民調專家大衛．李與波西安於7月23日至25日共同執行，訪問1000名已登記選民，誤差範圍為3.1個百分點。

美國多個媒體本週公布的民調結果類似。國會山莊報與愛默生學院（The Hill/Emerson College）25日公布民調，川普在4個關鍵州仍領先賀錦麗，亞利桑那州49%對44%，喬治亞州48%對46%，密西根州46%對45%，賓州48%對46%，威斯康辛州兩人皆為47%。差距已縮小。

紐約時報與謝納學院（New York Times/Siena College）25日公布的民調與華爾街日報接近，川普支持度48%稍微領先賀錦麗的47%，都在調查誤差範圍內。

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