挑明劍指中國！印度「大地-2」戰術核飛彈成功試射

印度軍方17日成功試射一枚可攜帶核彈頭的「大地-2」戰術彈道飛彈。印度媒體《歐亞時報》在相關報導中，還不忘在標題中強調，印度試射這種戰術核武就是「專門針對中國」。圖皆為法新社。（本報合成）

2020/10/18 22:51

〔編譯陳成良／綜合報導〕印度軍方繼本月9日試射首款反輻射飛彈後，17日又成功試射一枚可攜帶核彈頭的「大地-2」（Prithvi-II）戰術彈道飛彈。印度媒體《歐亞時報》在相關報導中，還不忘在標題中強調，印度試射這種戰術核武就是「專門針對中國」。

報導稱，印度「國防研究與發展組織」（DRDO）在東海岸的昌迪普爾綜合靶場（ITR） 試射這枚「大地-2」飛彈，在測試期間，DRDO在印度奧迪沙海岸設置的雷達、光電跟踪系統和遙測站對這枚飛彈的飛行軌跡進行了追踪。

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據DRDO指出，印度自主研發的「大地-2」射程超過250公里，能夠攜帶重量介於500公斤至1噸的彈頭，由液體燃料發動機提供動力。

威力太強的核子武器其實並不好用，真正有機會上戰場的稱為「戰術核武」（Tactical nuclear weapons），威力與體積都不大，「大地-2」飛彈正被被定位為戰術核武器。

戰術核武一個特色就是射程短，由於只需要摧毀戰區內的敵方部隊與補給，通常射程不會超過3000km，以利縮減整個武器的體積與重量，並且能夠快速反應。

另一個鮮明特點是「效應可裁剪」，即能配載效應經過裁剪的不同類型的小型氫彈，如殺傷有生力量、基本不毀壞建築物和其他武器裝備的中子彈，摧毀堅固建築物、工事和武器裝備的衝擊波彈，干擾和破壞武器及電子電氣系統和電腦機網路的核電磁脈衝彈，摧毀飛彈發射井及地下指揮中心、武器庫的核鑽地彈等。

連同此次，印度過去一個多月來，已經進行了至少6次新型飛彈試射，包括9月7日成功發射自產極音速測試演示機（HSTDV）；9月30日試射增程版布拉莫斯（BrahMos）飛彈；10月3日試射「英勇」（Shaurya）戰略飛彈；10月5日試射新型反潛飛彈，並宣稱這種飛彈理論上可以打擊約643公里外的敵軍潛艦；10月9日成功試射自產新一代反輻射飛彈「魯德拉姆-1」（Rudram-1）。

印度17日成功試射「大地-2」戰術核飛彈，被指劍指中國。圖為印度2016年試射同款飛彈。（法新社檔案照）

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