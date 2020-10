國外學生作業「一個單字」嗆翻中國！印度網瘋傳笑翻

2020/10/18 00:46

〔即時新聞/綜合報導〕推特上一張照片引發網友熱議,照片為國外學生英文作業中的一頁,作業要求寫上指定單字的反意詞,而學生在「Original(原作)」的反意詞竟填上「中國」,暗指中國山寨抄襲盛行,讓不少印度網友大樂笑翻。

時常在網路分享趣聞的印度森林服務局(IFS)員工納達(Susanta Nanda),17日在推特轉貼該照片,從照片中作業簿上可見,是2013年時一名學生的英文文法作業。其中,作業要求學生在英文寫上指定單字的反意詞。只見學生在「好」字相反填上「壞」、「黑」字相反填上「白」,不過在「Original(原作、原創)」卻填上「中國(China)」。

不過,老師也將學生的答案圈起,並依照Original另外一個意思「原始的」,將達案改為「artificial(人工的、人造的)」。

印度、中國正值邊境情勢緊張之際,印度網友只要一逮到機會,就忍不住對中國開火。納達文章PO出後,立刻引發熱議,不少網友說,「學生說得對」、「老師錯了」、「想把這個學生找出來,他是人才」、「老師錯了,人為和自然是『對立』的,反而學生是天才」、「學生是正確的,老師則是錯的,人工的相反應該是真實的」、「老師請向學生學習」、「偽造的同意詞也是中國」、「學生的智力高出一截」。

也有網友狂酸,「在武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)後,學生肯定是錯的,中國是原創的」、「在這個時代,老師肯定是錯的」、「學生在2013年就擁有這樣的知識,肯定是人才」。

