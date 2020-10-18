國外學生作業「一個單字」嗆翻中國！印度網瘋傳笑翻

推特上一張照片引發網友熱議，只見國外學生英文作業中的一頁，要求寫上指定單字的反意詞，而學生在「Original（原作）」的反意詞竟填上「中國」，暗指中國山寨抄襲盛行，讓不少印度網友笑翻。（擷取自Susanta Nanda推特）

2020/10/18 00:46

〔即時新聞／綜合報導〕推特上一張照片引發網友熱議，照片為國外學生英文作業中的一頁，作業要求寫上指定單字的反意詞，而學生在「Original（原作）」的反意詞竟填上「中國」，暗指中國山寨抄襲盛行，讓不少印度網友大樂笑翻。

時常在網路分享趣聞的印度森林服務局（IFS）員工納達（Susanta Nanda），17日在推特轉貼該照片，從照片中作業簿上可見，是2013年時一名學生的英文文法作業。其中，作業要求學生在英文寫上指定單字的反意詞。只見學生在「好」字相反填上「壞」、「黑」字相反填上「白」，不過在「Original（原作、原創）」卻填上「中國（China）」。

請繼續往下閱讀...

不過，老師也將學生的答案圈起，並依照Original另外一個意思「原始的」，將達案改為「artificial（人工的、人造的）」。

印度、中國正值邊境情勢緊張之際，印度網友只要一逮到機會，就忍不住對中國開火。納達文章PO出後，立刻引發熱議，不少網友說，「學生說得對」、「老師錯了」、「想把這個學生找出來，他是人才」、「老師錯了，人為和自然是『對立』的，反而學生是天才」、「學生是正確的，老師則是錯的，人工的相反應該是真實的」、「老師請向學生學習」、「偽造的同意詞也是中國」、「學生的智力高出一截」。

也有網友狂酸，「在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）後，學生肯定是錯的，中國是原創的」、「在這個時代，老師肯定是錯的」、「學生在2013年就擁有這樣的知識，肯定是人才」。

Who was correct?

Teacher or the student. pic.twitter.com/3Rby8imnRA — Susanta Nanda IFS （@susantananda3） October 17, 2020

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法