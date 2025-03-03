軍火教父涉揪眾暴力討債 黃如意犯恐嚇取財一審判1年6月

74歲的「軍火教父」黃如意（左）。（資料照，記者劉信德攝）

2025/03/03 00:14

〔本報記者／台北報導〕74歲的「軍火教父」黃如意涉嫌揪眾暴力討債，宜蘭張姓父子欠他500萬元，被迫簽立2100萬元面額本票、1000萬元借據及1350萬元保管條，還被打到住院。一審法官認定黃男犯恐嚇取財罪，處有期徒刑1年6月，其他3名同夥判1年到1年2月徒刑。

黃如意涉入此案被警方查獲移送法辦後，曾在2023年2月接受媒體訪問，指稱被騙1350萬元，委託宜蘭朋友處理，卻遭受牽連，感到委屈與無奈。不過，全案最近由宜蘭地方法院審結，合議庭認為黃如意等4人犯行明確，應依法論科。

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判決指出，宜蘭張姓男子及小兒子積欠黃如意500萬元，黃的同夥吳姓、張姓、蔡姓男子，2020年8月到羅東一處檳榔攤內向債務人張男及其大兒子、小兒子討債，小兒子被打到頭破血流。吳男向張姓父子恫稱，「看是要斷手斷腳還是拖去山上埋，今天要有人簽本票」，強逼張男大兒子簽立1000萬元面額本票和1000萬元借據。

同年9月，黃如意與同夥吳男、張男等人，再找債務人張男與他的小兒子在同一處檳榔攤協商債務，強逼父子倆簽立1350萬元保管條，張男另簽1100萬元本票，吳男要求小兒子向黃如意下跪、自摑以示誠意，再令現場小弟對他拳打腳踢，造成肋骨骨折、氣胸。

案發後，被害人向警方報案說，張男及小兒子與人合開公司，有向黃如意借錢，後來實際負責人跑了，黃找上張姓父子催討。張男則說，他介紹朋友向黃如意借五百萬元部分擔任保證人，遭暴力討債時，他被壓制在地，小兒子被打成重傷住院。

黃如意與3名同夥均否認有何強制及恐嚇取財犯行，黃如意辯稱，張男大兒子為了幫父親、弟弟還債，主動簽立1000萬元本票，張男和小兒子也是自己簽立本票，案發現場沒有見到有人被打，但相關說詞未獲採信。

宜蘭地院合議庭認定4名被告共同犯恐嚇取財罪，黃如意處1年6月，同夥張男與吳男各處1年2月，蔡男1年，此外，犯罪所得的本票、借據、保管條均沒收。可上訴。

黃如意40多年前涉入屏東林邊鄉走私軍火案，警方起出大批烏茲衝鋒槍、M16步槍、機關槍等長短槍，創下當年台灣治安史紀錄，因此被封為「軍火教父」，後來曾恐嚇時任台南市議員王定宇被起訴，數度登上媒體版面。

「軍火教父」黃如意（中）涉嫌揪眾到宜蘭暴力討債，犯恐嚇取財罪，一審判有期徒刑1年6月。（資料照，記者王榮祥攝）

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