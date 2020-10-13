軍情動態》印度國造無人機成功試飛

印度國防部國防研究及發展組織10日進行Rustom-2偵察無人機試飛，成功在1萬6000英呎高空飛行8小時，圖為印度Rustom-2偵察無人機。（擷取自推特）

2020/10/13 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕印度國防部國防研究及發展組織 （Defence Research and Development Organisation）10日進行Rustom-2偵察無人機試飛，去年同款無人機曾經在試飛中墜毀，睽違1年後再重新測試，這次終於試飛成功。

據《Defense World》報導，本次試飛中，該架無人原型機成功在1萬6000英呎高空（約為高度4876公尺）飛行8小時，預計在年底之前要達到能在2萬6000英呎高空飛行18小時的能力，印度資深官員表示，「Rustom-2無人機在印度奇特拉杜爾嘎飛行測試場（Chitradurga）結束8小時的試飛後，約還有剩下1小時飛行時間左右的燃料」。

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《Defense Wolrd》指出，Rustom-2無人機在交付軍方前，還會繼續進行一連串測試，2019年9月，一架Rustom-2在印度奇特拉杜爾嘎飛行測試場進行測試時墜毀。Rustom-2無人機是印度無人飛行載具發展計畫的一部分，其餘還包括了Rustom-I、Rustom-H及Rustom-C型。

啟動發展計畫時已有考量到印度陸海空三軍需求，為此，當局投入近2.09億美元進行研製，第1次進行大功率試飛是在2018年2月，能夠搭載不同配備，包含雷達、電子情報系統和態勢感知系統，具有24小時的耐久力。

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