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    拜登打破沉默回應醜聞 向選民打預防針：會有更多不實指控

    針對次子杭特遭美媒爆料醜聞，拜登15日在其募款會上親口表示，指川普會在剩下的時間用盡一切手段對付他。（法新社）

    針對次子杭特遭美媒爆料醜聞，拜登15日在其募款會上親口表示，指川普會在剩下的時間用盡一切手段對付他。（法新社）

    2020/10/16 19:55

    〔即時新聞／綜合報導〕面對次子杭特（Hunter Biden）遭美媒爆料「電郵門」醜聞，美國民主黨總統候選人拜登昨日（15日）終於打破沉默親口表態，向選民信心喊話，表示距離大選剩10多天的時間裡，對手川普將會用盡一切手段來攻擊自己，還先打預防針稱川普陣營針對他的「扭曲謊言」之後會更多。

    根據《CNBC》報導，《紐約郵報》14日提拜登與次子杭特在烏特蘭涉嫌貪腐交易，15日再揭露杭特與中國華信能源關係匪淺，還幫中國富商與拜登牽線，換取每年1000萬美元（約新台幣2.9億元）的獲利。川普這兩天頻拿這些醜聞緊咬狠打敗登，一再向選民重申若拜登當選，中國也跟著贏下與美國之間的對抗。

    拜登陣營對此第一時間否認相關指控，拜登15日也在其募款會上親口表態，雖未明講《紐郵》爆料，但表示近日有針對他的「不實指控」，表示深知大選將近，民調數據上明顯落後的川普當然會焦慮，指川普將會在剩下的時間用盡一切手段攻擊他，同時也向選民打預防針，聲稱接下來會有更多針對他的不實消息。

    拜登的律師梅西萊斯（George Mesires）表示，他們不了解這些爆料文件從何而來，也沒法確認《紐郵》手上的資料是否為真，但確信報導上所稱，杭特安排烏克蘭布里斯瑪天然氣公司董事顧問與拜登見面一事從沒發生過；拜登陣營發言人則表示，《紐郵》從未向他們查證有關指控。

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