玻璃心又要碎了！BTS新標語「BE WATER」曝光

2020/10/16 21:12

〔即時新聞/綜合報導〕南韓團體防彈少年團(BTS)近期頻頻引發中國網友不滿,先是在全球活動中漏掉中國,後來在發表「符立德獎」得獎感言時,透露南韓不會忘記與美國共經歷過韓戰,該團體近期發布新產品讓全球網友嗨翻,網友發現新標語「BE WATER」竟與香港反送中口號不謀而合。

BTS隸屬的經理公司「Big Hit」昨天透過官方推特「Weverse Shop」發表新產品,是印有「be WATER with BTS」的瓶裝水,文宣品上則寫道:「be with you, beWATER with BTS」,文宣品皆以水為主題,該公司指出,瓶身圖樣皆為BTS團員親手設計,要給粉絲大驚喜。

不過,立刻有眼尖的網友發現,「Be Water」也是香港反送中運動示威者在抗爭運動中常用的口號,據悉,這句話出自於香港已故武打影星李小龍,他在1971年登上美國訪談節目時透露這句話意為,清空心思,不被形式所困,像水一般自由流動,柔軟而剛強,適應萬物形狀,關鍵時刻又能凝聚力量。

許多網友表示,「理智地分析,就知道兩者根本沒有關係」,不過近期中國網友對防彈少年團深感不滿,此次「BE WATER」新標語恐怕又要牽動中國網友的敏感神經。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法