玻璃心又要碎了！BTS新標語「BE WATER」曝光

2020/10/16 21:12

〔即時新聞／綜合報導〕南韓團體防彈少年團（BTS）近期頻頻引發中國網友不滿，先是在全球活動中漏掉中國，後來在發表「符立德獎」得獎感言時，透露南韓不會忘記與美國共經歷過韓戰，該團體近期發布新產品讓全球網友嗨翻，網友發現新標語「BE WATER」竟與香港反送中口號不謀而合。

BTS隸屬的經理公司「Big Hit」昨天透過官方推特「Weverse Shop」發表新產品，是印有「be WATER with BTS」的瓶裝水，文宣品上則寫道：「be with you, beWATER with BTS」，文宣品皆以水為主題，該公司指出，瓶身圖樣皆為BTS團員親手設計，要給粉絲大驚喜。

不過，立刻有眼尖的網友發現，「Be Water」也是香港反送中運動示威者在抗爭運動中常用的口號，據悉，這句話出自於香港已故武打影星李小龍，他在1971年登上美國訪談節目時透露這句話意為，清空心思，不被形式所困，像水一般自由流動，柔軟而剛強，適應萬物形狀，關鍵時刻又能凝聚力量。

許多網友表示，「理智地分析，就知道兩者根本沒有關係」，不過近期中國網友對防彈少年團深感不滿，此次「BE WATER」新標語恐怕又要牽動中國網友的敏感神經。

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