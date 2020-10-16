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    遭爆驚天醜聞！拜登陣營「超扯邏輯」否認被酸爆

    美媒爆拜登父子涉及與烏克蘭貪腐交易。（路透檔案照）

    美媒爆拜登父子涉及與烏克蘭貪腐交易。（路透檔案照）

    2020/10/16 19:27

    〔即時新聞／綜合報導〕《紐約郵報》日前取得美國總統參選人拜登的兒子杭特一部送修遺棄電腦的拷貝資料中，發現除了杭特吸毒、與女性發生性關係的不雅照外，還有拜登父子涉及與烏克蘭貪腐交易的重磅信件。對此，拜登陣營新聞秘書布朗（Jamal Brown）卻指出，這些都是不實指控，而他提出的原因是「因為推特、臉書禁止了相關報導」。

    《紐約郵報》14日爆出重磅炸彈，表示取得杭特一部丟棄電腦中的拷貝資料，內有拜登父子與烏克蘭天然氣商往來的關鍵，並涉及貪腐交易。沒想到，報導曝光後，迅速遭臉書、推特封鎖，禁止用戶轉貼，引起輿論抨擊。

    對此，布朗美國時間週四在節目上受訪時，被問到競選團隊對於相關指控有何回應？布朗竟回答：「我認為推特的做法清楚表明，這些指控是錯誤、並非事實的，很高興看到像推特這樣的社群媒體公司負責的限制錯誤訊息。」

    這樣的回應自然引發民眾不滿，在推特有超過1百萬人追蹤的英國右派政治評論員華森（Paul Joseph Watson），就PO文轉述布朗的說法，下網友則留言酸爆「是的，所以這件事情解決了」、「有史以來最蠢的說法」、「當然，他說的一點都沒錯」、「天才一般的回應」、「好弱」、「啊，對啦，這是錯的！因為推特和臉書都這樣說！大家可以回家啦！」

    另外，華森也PO文表示，過去24小時以來，觀察自由主義者這種審查制度真的讓人驚訝，私人公司有權採取他們想要做的任何事情，甚至有許多擁護者贊同企業的做法。

    綜合媒體報導，推特、臉書的做法已經引發爭議，共和黨參議員已經要求推特及臉書的執行長出席聽證會，為上述狀況做出解釋，美國聯邦參議院司法委員會將於美東時間下週二投票決定是否傳喚推特執行長杜錫（Jack Dorsey），同時，以正在考慮是否傳喚臉書執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）。

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