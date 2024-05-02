生成式AI侵犯版權 美8家新聞媒體提告

芝加哥論壇報、紐約每日新聞等8家美國新聞機構，控告OpenAI和微軟侵犯版權使用其新聞內容，訓練生成式AI機器人ChatGPT和Copilot。（美聯社檔案照）

2024/05/02 05:30

控告OpenAI、微軟盜用新聞內容

〔編譯管淑平／綜合報導〕芝加哥論壇報、紐約每日新聞等八家美國新聞機構，四月卅日在紐約聯邦法院控告開發人工智慧（AI）技術的OpenAI和合作夥伴微軟公司，侵犯版權使用其新聞內容，訓練這兩家公司的生成式AI機器人ChatGPT和Copilot。

訴訟書指出，「此案是因被告未經允許也未支付費用，盜用出版方數以百萬計的版權文章，來助長其生成式人工智慧產品的商業化，包括ChatGPT和（微軟）Copilot」，「一如此案所將證明的，被告必須取得出版方同意以使用其內容，並且要為此支付合理的價值」。OpenAI和微軟也被指控，提供從全文擷取的逐字段落，以及把一些用戶提問中提供誤導或者不正確的報導歸咎於出版方。

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美第二大報業集團控被犧牲 成就AI

提告的八家新聞媒體均為對沖基金「奧登全球資本」（Alden Global Capital）旗下媒體，總部設於佛州的奧登全球資本二○二一年買下芝加哥論壇報、紐約每日新聞母公司「論壇出版集團」（Tribune Publishing）後，成為僅次於「甘尼特」（Gannett）的美國第二大報業集團。

論壇出版集團執行總編輯派恩在書面聲明中說，「我們花了數十億美元收集資訊、在我們的出版品上報導新聞，我們無法允許OpenAI和微軟竊取我們的努力成果，以犧牲我們來擴張他們的營運版圖」。

OpenAI聲明 積極提供解決方案

OpenAI公司對此發表聲明，並未特別提到相關指控，但表示其產品和設計過程「非常重視支持新聞機構」，並指該公司「正積極地與全球各地許多新聞機構有建設性的夥伴關係和對話，來探索機會、討論任何疑慮，並且提供解決方案」，意指該公司已先後和多家媒體達成合作協議，而非對簿公堂，包括美國美聯社、英國金融時報和德國的「斯普林格」（Axel Springer）出版集團、法國世界報以及西班牙的「普利沙」（Prisa Media）媒體集團等。微軟拒絕評論此案。

這起訴訟與去年十二月紐約時報控告OpenAI盜用該報新聞內容訓練其AI產品類似。科技公司向來主張，使用網路上公開可取得的內容，來訓練其AI系統，是受美國版權法保障的「合理使用」範圍。

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