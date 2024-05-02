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58%美國人認為中國利用TikTok帶風向

路透／易普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，有超過半數的美國受訪者認為，中國利用TikTok塑造美國輿論。（路透檔案照）

路透／易普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，有超過半數的美國受訪者認為，中國利用TikTok塑造美國輿論。（路透檔案照）

2024/05/02 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國國會通過法案，要求在美國廣受歡迎的短影音平台TikTok，與中國母公司「字節跳動」（ByteDance）切割，否則將遭禁用。最新民調顯示，過半數美國受訪者認為，中國利用TikTok塑造美國輿論。

路透／易普索這項網路民調，於四月卅日結束，共蒐集一○二二名美國成年人意見，誤差範圍約三個百分點。

調查顯示，有五十八％受訪者對中國政府利用TikTok「影響美國輿論」的表述表示贊同，不同意者僅佔約十三％，其他則回答不確定或未回答。據調查，共和黨人比民主黨人更可能認為中國利用TikTok影響美國輿論。

美國總統拜登上月廿五日簽署國會參眾兩院通過的法案，強制字節跳動在二七○天內分拆TikTok的美國業務，否則TikTok將在美國遭到禁用。調查顯示，五十％美國民眾支持禁用TikTok，卅二％反對，其餘受訪者表示不確定。

TikTok聲稱，已投資逾十五億美元（約四九二億台幣）用於資安，強調不會與中國政府共享美國一．七億名用戶的資料。TikTok去年告訴美國國會，不會「在中國政府要求下推銷或移除平台上的內容」，北京當局也強烈否認，但遭到廣泛質疑。

不過，這項民調僅針對美國成年人進行調查，並未反映佔TikTok美國用戶很大一部分的十八歲以下民眾看法。

民調顯示，支持禁用TikTok的四十歲以上受訪者約佔六成，十八歲至卅九歲族群中則有約四成支持。四十六％受訪者同意，中國正利用TikTok「監控美國人日常生活」。還有六成受訪者認為，政治候選人利用TikTok競選的不恰當。

歐盟不排除跟進美禁令

此外，歐盟執委會主席馮德萊恩也表示，不排除仿效美國，在歐盟全面禁止TikTok。馮德萊恩四月廿九日在荷蘭參加歐洲議會選舉辯論時，被記者問到歐盟是否會跟進美國，簽署禁止TikTok的法案時，做出以上回應。馮德萊恩說，「我們非常清楚TikTok的危險性」。馮德萊恩還強調，歐盟執委會是全球第一個禁止內部設備使用TikTok的機構。

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