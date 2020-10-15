蘇格蘭獨立聲浪上漲 民調：58％受訪者支持脫英

蘇格蘭獨立聲浪上漲，民調顯示脫英的支持率達58%。（法新社資料照）

2020/10/15 16:17

〔即時新聞／綜合報導〕英國近期受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情和脫歐協議未果等議題影響，經濟受到打擊，國內的政治局勢也出現變化。根據民調機構「易普索莫里」（Ipsos Mori）14日公佈的民調結果，支持蘇格蘭從英國獨立的比例達58%，創下歷史新高。

綜合外媒報導，易普索莫里在2日到9日期間，針對蘇格蘭16歲以上的成年人進行調查，扣除尚未做出決定的民眾外，其中58%支持蘇格蘭脫英，42%的受訪者願續留英國。蘇格蘭將在明年5月進行議會選舉，蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）所領導的蘇格蘭民族黨（Scottish National Party，SNP）近期支持率高漲，被認為將提升獨立公投的呼聲。

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民調也顯示，有64%的受訪者認為，如果蘇格蘭民族黨贏得明年的國會大選，英國首相強森（Boris Johnson）應同意蘇格蘭在5年內重新舉辦獨立公投。強森已多次排除舉行另一次獨立公投的可能性，並在今年初致函施特金，拒絕蘇格蘭二次獨立公投的請求。

據報導，蘇格蘭曾在2014年舉行獨立公投，55%的民眾同意續留英國，45%則支持獨立。唐寧街（Downing Street）發言人也發表聲明強調，2014年蘇格蘭人投票決定將大英團結在一起，雙方都承諾尊重這一決定。

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