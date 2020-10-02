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    太扯！英國會議員得知確診仍搭火車 黨魁痛斥離譜行為

    英國蘇格蘭民族黨國會議員費里爾（Margaret Ferrier，左），在得知自己染疫後仍然搭乘火車，黨魁施特金（Nicola Sturgeon，右）出面痛斥費里爾的離譜行為。圖為2人過去的合照。（歐新社）

    英國蘇格蘭民族黨國會議員費里爾（Margaret Ferrier，左），在得知自己染疫後仍然搭乘火車，黨魁施特金（Nicola Sturgeon，右）出面痛斥費里爾的離譜行為。圖為2人過去的合照。（歐新社）

    2020/10/02 13:20

    〔即時新聞／綜合報導〕太誇張！英國蘇格蘭民族黨國會議員費里爾（Margaret Ferrier），在得知自己確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的情況下仍然搭乘火車，蘇格蘭民族黨黨魁施特金（Nicola Sturgeon）出面痛斥費里爾的離譜行為。

    據《路透》報導，費里爾表示，她9月28日在國會發表講話後，當天晚間收到了武漢肺炎篩檢陽性的結果，但隔天早上自己還是搭乘火車返回蘇格蘭，沒有諮詢任何醫療機構。

    費里爾坦承，她9月26日感到身體不適接受篩檢後，28日依舊坐火車前往倫敦出席國會是一個錯誤。費里爾所屬政黨的黨主席施特金，怒斥費里爾犯下無法辯解的行為，畢竟全英國人民每天都在為了擊退武漢肺炎而艱辛奮戰。

    蘇格蘭民族黨國會黨團總召布萊克福德（Ian Blackford）指出，目前他已暫停費里爾的職務，同黨國會議員林登（David Linden）則抨擊，費里爾應主動辭去議員的職位。

    蘇格蘭警方表示，費里爾於10月1日向他們告知確診後搭火車的事情，目前正展開調查並與倫敦警方聯繫。英國規定，確診武漢肺炎的患者必須進行自主隔離，違反規定者將處以1000英鎊（約新台幣3.7萬元）的罰款。

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