亞馬遜終於說了！目前已有近2萬員工確診武漢肺炎

全球電商龍頭亞馬遜，目前約有2萬名職員感染武漢肺炎。（美聯社）

2020/10/02 09:52

〔即時新聞／綜合報導〕全球電商龍頭亞馬遜，雖然在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行時期靠著民眾在家裡網購賺翻了，但多處倉庫都傳出員工染疫，而亞馬遜始終對確診人數輕描淡寫，如今終於透露約有2萬名職員感染武漢肺炎。

據《CNN》報導，亞馬遜及旗下公司全食超市（Whole Foods Market），從今年3月1日至9月19日在全美約有137.2萬名員工，其中1萬9816人被篩檢出陽性或被推斷為陽性。

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亞馬遜強調，按照約翰霍普金斯大學的數據來看，若拿該公司員工的感染率和同期一般民眾的感染率做比較，這樣的數字無疑比預期的更低。

亞馬遜的業績在疫情時代猛然暴增。執行長貝佐斯（Jeff Bezos）的個人財富在今年增加了數百億美元，繼續保持全球最富有的頭銜。

相較之下，亞馬遜的倉庫屢屢傳出病例，員工相繼團結起來以監控病毒擴散的狀況，無論是亞馬遜還是全食超市都有職員罷工抗議，要求改善工作場所的條件。亞馬遜對此表示，公司已採取各種措施來防止病毒傳播，在營運方面已更新了150多次來加強安全。

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