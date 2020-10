震撼！川普證實和妻子確診武漢肺炎

2020/10/02 13:05

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普的貼身幕僚希克斯(Hope Hicks)1日確診武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19),川普隨後在推特上表示,他與第一夫人梅蘭妮亞也確診武漢肺炎,將立即開始進行隔離和治療過程。

川普先在推特上證實希克斯確診武漢肺炎,並稱他與梅蘭妮亞已進行病毒檢測,正在等待結果,但會先開始進行自主隔離。

檢測結果出爐後,川普在推特上表示,「我與梅蘭妮亞對武漢肺炎的檢測為陽性,我們將立即開始自主隔離和復原過程,我們將共同度過難關!」

川普並非第一位確診的國家元首,先前英國首相強森(Boris Johnson)和巴西總統波索納洛(Jair Bolsonaro)也曾確診,強森甚至一度進入醫院治療,而目前強森和波索納洛都已康復。

希克斯經常與川普搭乘空軍一號移動,希克斯在9月29日陪同川普參加在位於俄亥俄州的總統辯論會,並在9月29日一同前往明尼蘇達州參加競選活動。

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!