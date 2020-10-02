震撼！川普證實和妻子確診武漢肺炎

美國總統川普與夫人梅蘭妮亞確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）。（法新社資料照）

2020/10/02 13:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的貼身幕僚希克斯（Hope Hicks）1日確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），川普隨後在推特上表示，他與第一夫人梅蘭妮亞也確診武漢肺炎，將立即開始進行隔離和治療過程。

川普先在推特上證實希克斯確診武漢肺炎，並稱他與梅蘭妮亞已進行病毒檢測，正在等待結果，但會先開始進行自主隔離。

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檢測結果出爐後，川普在推特上表示，「我與梅蘭妮亞對武漢肺炎的檢測為陽性，我們將立即開始自主隔離和復原過程，我們將共同度過難關！」

川普並非第一位確診的國家元首，先前英國首相強森（Boris Johnson）和巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）也曾確診，強森甚至一度進入醫院治療，而目前強森和波索納洛都已康復。

希克斯經常與川普搭乘空軍一號移動，希克斯在9月29日陪同川普參加在位於俄亥俄州的總統辯論會，並在9月29日一同前往明尼蘇達州參加競選活動。

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Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump （@realDonaldTrump） October 2, 2020

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