貼身幕僚確診 川普宣布與妻子進行自主隔離

美國總統川普稱，自己與夫人梅蘭妮亞都已進行病毒檢測，正在等待結果。（法新社）

2020/10/02 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的親密幕僚希克斯（Hope Hicks）1日確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），川普證實這項消息，並稱自己與夫人梅蘭妮亞都已進行病毒檢測，正在等待結果，且兩人已進入隔離程序。

《衛報》 報導，川普在美東時間1日晚間接受《福斯新聞》主持人韓尼提（Sean Hannity）電話訪問時證實，他的高級顧問希克斯確診武漢肺炎，川普說，「我只是去做了檢測，我們將看看會發生什麼事。我將在今晚或明早看到我的檢測結果，我和希克斯在一起待了很長的時間，第一夫人也是如此。或者要隔離、或者已確診，我們還不知道。」

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川普也在推特上表示，「一直努力工作沒休息的希克斯確診了武漢肺炎，太糟糕了！我和第一夫人都在等待我們的檢測結果，同時我們將開始隔離程序！」目前尚不清楚川普隔離需要持續多長的時間，根據美國疾病預防控制中心（CDC）的建議，與檢驗呈陽性密切接觸的人，必須居家檢疫14天。

《路透》 報導，希克斯經常與川普搭乘空軍一號移動，希克斯在9月29日陪同川普參加在位於俄亥俄州的總統辯論會，並在9月29日一同前往明尼蘇達州參加競選活動。

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Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process! — Donald J. Trump （@realDonaldTrump） October 2, 2020

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