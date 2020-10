貼身幕僚確診 川普宣布與妻子進行自主隔離

2020/10/02 11:02

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普的親密幕僚希克斯(Hope Hicks)1日確診武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19),川普證實這項消息,並稱自己與夫人梅蘭妮亞都已進行病毒檢測,正在等待結果,且兩人已進入隔離程序。

《衛報》 報導,川普在美東時間1日晚間接受《福斯新聞》主持人韓尼提(Sean Hannity)電話訪問時證實,他的高級顧問希克斯確診武漢肺炎,川普說,「我只是去做了檢測,我們將看看會發生什麼事。我將在今晚或明早看到我的檢測結果,我和希克斯在一起待了很長的時間,第一夫人也是如此。或者要隔離、或者已確診,我們還不知道。」

川普也在推特上表示,「一直努力工作沒休息的希克斯確診了武漢肺炎,太糟糕了!我和第一夫人都在等待我們的檢測結果,同時我們將開始隔離程序!」目前尚不清楚川普隔離需要持續多長的時間,根據美國疾病預防控制中心(CDC)的建議,與檢驗呈陽性密切接觸的人,必須居家檢疫14天。

《路透》 報導,希克斯經常與川普搭乘空軍一號移動,希克斯在9月29日陪同川普參加在位於俄亥俄州的總統辯論會,並在9月29日一同前往明尼蘇達州參加競選活動。

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!