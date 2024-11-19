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    中國又爆當街砍人！成都外送員掏刀奪命 警方稱行車糾紛

    中國四川省成都市18日發生持刀砍人案，造成1人身亡，嫌犯已被拘捕。（圖擷自網路）

    中國四川省成都市18日發生持刀砍人案，造成1人身亡，嫌犯已被拘捕。（圖擷自網路）

    2024/11/19 06:58

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近來兇殘突發事件接二連三，四川省成都市18日1名外送員涉嫌當街持刀砍人，1人身亡，當地警方稱嫌犯已被捕，傳疑似行車糾紛引起衝突，詳細案發動機與經過仍待調查。

    成都市公安局龍泉驛區分局18日晚間在微信發布「警情通報」，稱當天下午1時16分接獲報案，大面街道惠王陵東路有人持械傷人，警力趕赴現場，當場將嫌犯逮捕。

    中國近來惡性重大的突發事件接二連三，11日廣東省珠海市才爆出62歲樊姓男子涉嫌駕駛越野休旅車在運動員區橫衝直撞，官方統計造成35死43傷，16日江蘇省宜興市1所職業學校又發生21歲嫌犯持械殺人，造成8死17傷，類似案件層出不窮，雖然官方極力封鎖消息，民間仍瀰漫不安的氣氛。

    成都警方初步調查，35歲朱姓男嫌18日下午1時左右騎電動機車至惠王陵東路段，與一輛小轎車發生行車糾紛，為此與駕駛34歲賈姓女子及賈女35歲丈夫伍男、賈女38歲哥哥發生口角，雙方互相推擠，後朱男拿出隨身攜帶的刀具刺傷伍男。伍男經送醫急救仍無效死亡。朱男已被刑事拘留，案情正進一步偵辦中。

    不少中國網友得知後稱「我不太懂這TM送外賣帶刀是什麼意思」、「最近襲擊事件也太多了」、「這社會怎麼了」、「現在遍地開花的恐怖傷人事件，社會不穩定因素暴增啊」？

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