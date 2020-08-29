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    拍賣會綿羊1400萬天價成交 創下史上最高價

    泰瑟爾綿羊「雙鑽」在拍賣會上約以新台幣1400萬的天價成交。（圖擷自「泰瑟爾綿羊協會Texel Sheep Society」網站）

    泰瑟爾綿羊「雙鑽」在拍賣會上約以新台幣1400萬的天價成交。（圖擷自「泰瑟爾綿羊協會Texel Sheep Society」網站）

    2020-08-29 16:45:31

    〔即時新聞／綜合報導〕英國一隻名叫「雙鑽」（Double Diamond）的泰瑟爾綿羊（Texel sheep）在蘇格蘭的拍賣會上，以35萬畿尼（36萬7500英鎊，約新台幣1400萬）的價格售出，成為全球最貴的羊。

    綜合外媒報導，蘇格蘭小鎮拉奈克（Lanark）27日舉行泰瑟爾綿羊拍賣會，6個月大的「雙鑽」從中脫穎而出，以1萬畿尼（1萬500英鎊，約40萬新台幣）的價格起標，隨後以36萬7500英鎊的高價售出，打破拍賣紀錄。畿尼（Guinea）是英國舊貨幣，目前僅流通於賽馬或家羊拍賣，1畿尼約為1.05英鎊。

    據報導，此前綿羊拍賣價格最高的紀錄是2009年，一頭8個月大的泰瑟爾綿羊，以23萬1000英鎊（約新台幣900萬）的價格售出。

    「雙鑽」由3名農民合資買下，買家之一的艾肯（Jeff Aiken）提到，經過觀察綿羊的毛髮、顏色和頭型等微小特徵，認為無論如何都必須買下這隻羊，以得到他完美的基因，合資的3人計畫預計透過繁殖，賺回投資的這筆錢。

    泰瑟爾綿羊原生於荷蘭沿岸的小島，因肉質良好備受農民喜愛，經常以上萬元英鎊的價格售出，27日的拍賣會上共有19隻綿羊的成交價超過1萬500英鎊，而當日價格第二高的綿羊則以6萬8250英鎊（約新台幣260萬）售出。

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