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    武漢肺炎》青島爆本土疫情 北京：兩地人員非必要別往來

    2020/10/14 19:58

    〔中央社〕鑑於青島出現武漢肺炎本土病例，北京市政府今天下午宣布，目前在青島的人員近期「非必要不進京」，而北京市民近期若無十分必要，也不要前往青島，「共同築牢首都安全屏障」。

    北京市政府並表示，進入北京的鐵公路及航空通道，都將配合查驗來自青島的人員。

    北京日報報導，北京市下午舉行第169場防疫記者會，中共北京市委宣傳部副部長、北京市新聞辦主任兼發言人徐和建在會中，作上述表示。

    徐和建表示，為嚴密防範疫情輸入北京市的風險，「首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制」已啟動青島方向人員進京的必要管控措施，提示目前在青島人員近期「非必要不進京」。

    他說，確實需要進入北京的人員，必須持抵達北京前7日內的核酸檢測陰性證明，或能出示包含核酸檢測陰性訊息的健康通行「綠碼」，且抵達北京後要嚴格落實社區防控規定。

    徐和建指出，各民航、鐵路、公路的進京通道，都將實施上述有關查驗工作，進入北京者應提前做好準備和配合工作。

    他提到，目前在北京、且在14日內有青島旅居史的人員，應主動向所在社區、單位報備相關情況，立即進行核酸檢測及自身健康監測。

    徐和建說，近期如無「十分必要」，建議不要前往青島，「共同築牢首都安全屏障」。

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