美國驚傳大學生故意感染武肺 再捐抗體血漿賺外快

美國驚傳有大學生刻意感染武漢肺炎以獲抗體，再透過捐血漿獲取獎金。示意圖，非新聞當事人。（路透檔案照）

2020/10/14 20:12

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再度升溫，逾21萬人不幸染疫身亡，但還是有人不信邪，除了有不知死活的學生玩起「武肺派對」，賭誰先感染誰贏錢外，竟然還傳出大學生故意讓自己染疫，再透過捐贈帶有抗體的血漿以牟利！

美國楊百翰大學愛達荷分校12日發聲明，指校方發現有學生從事這種危險舉動，目前正在調查，如確認作出上述行為的學生身分，會立即要求其休學，甚至予以開除。

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據美國鹽城湖當地媒體《沙漠新聞》（The Deseret News）13日報導，該校所在地、愛達荷州雷克斯堡（Rexburg），目前平均每天的10萬人口確定病例率達122.6人，高居全美之冠，而楊百翰大學愛達荷分校效園附近，就有兩處血漿捐贈中心，其中Biomat USA捐贈中心每次會提供捐贈者100美元（約新台幣2875元）補償金，而另一間BioLife中心則支付200美元（約新台幣5750元）。

Biomat USA母公司「基立福」（Grifols）指出，由於難以保證抗體可在人體保留多長時間，公司要求捐贈者沒有出現武肺症狀連續14天，才可前往中心捐贈血漿。但該公司表示，人每週只能捐贈兩次血漿，也只能在短期内得到收入。

楊百翰大學愛達荷分校也強調，學生無法應付學費、房租或雜費，校方可提供協助，切勿透過危害健康的行為來維持生計。

據美國約翰霍普金斯大學最新統計資料，截至台灣時間10月14日晚間7點左右，美國武漢肺炎確診病例已達785萬9320例，死亡病例達21萬5914例。

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