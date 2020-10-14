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    遠端工作成潮流？ 美商調查：近9成員工想在家工作

    美國思科系統公司近期針對未來工作型態進行調查，發現每10位受訪者，有接近9人在疫情解除封鎖後，想要在家工作，圖為示意圖，非思科系統公司員工。（路透）

    美國思科系統公司近期針對未來工作型態進行調查，發現每10位受訪者，有接近9人在疫情解除封鎖後，想要在家工作，圖為示意圖，非思科系統公司員工。（路透）

    2020/10/14 16:08

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情為全球帶來改變，更讓在家工作成為部分企業維持營運的選項之一，美商思科系統公司（Cisco Systems）《未來的工作人力》調查報告總共調查了1萬人，發現每10位受調者，有接近9人在疫情解除封鎖後，想要在家工作，想要可以選擇工作地點、方式與時間。

    據《路透》報導，2020年一場突如其來的公衛災難，導致工作環境劇烈變遷，在家工作成為新潮流，該研究顯示，接近6成受調者在「在家工作」型態出現之後，開始期待遠端工作的益處與挑戰。思科系統公司對此進行調查，發現儘管武漢肺炎防疫規定鬆綁後，每10位受調者仍然有接近9位會選擇「在家工作」。

    《路透》指出，思科系統公司今天（14日）發部的調查報告顯示，在疫情造成封鎖之前，儘管只有5%的受調者是遠端工作型態，但疫情封鎖後，卻有87%的受調者希望有「能力」可以選擇工作地點、選擇工作方式與時間，將辦公室與遠端工作結合在一起。

    對此，思科系統公司副總裁湯姆森（Gordon Thomson）表示，公司必須重新安排營運模式，以協助滿足員工的新需求，並將有效溝通與合作擺在最重要的地方，他認為，將會利用科技、技術來確保員工以及相關資料在工作環境下是安全的，不論在家中或在辦公室。

    這可能會包含家中工作區域的健康狀況感測器，或是能夠確保相關人士在辦公室是否配戴口罩及是否保持社交距離的技術，他在受訪中表示，「現在已經不是在談論人們的聯繫了，而是當人們建立聯繫時，你在過程裡提供的經驗」，思科系統公司針對《未來的工作人力》調查報告總共調查了1萬人，橫跨歐洲12個市場、中東以及俄羅斯等國。

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    美國思科系統公司近期針對未來工作型態進行調查，發現每10位受訪者，有接近9人在疫情解除封鎖後，想要在家工作。（路透）

    美國思科系統公司近期針對未來工作型態進行調查，發現每10位受訪者，有接近9人在疫情解除封鎖後，想要在家工作。（路透）

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