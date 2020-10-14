美疫情持續擴散原因曝 CDC主任：小型家庭聚會成威脅

美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任芮斐德表示，小型家庭聚會成為當前疫情傳播威脅日益漸增的原因，圖為家庭聚會示意圖。（歐新社）

2020/10/14 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任芮斐德（Robert Redfield）昨天（13日）表示，美國公共場域的防疫警戒與減緩疫情傳播措施都已經變的更為嚴格，當前小型家庭聚會成為疫情傳播威脅日益漸增的原因，而他還表示，冬天之後，情況會變得更糟。

據《CNN》報導，芮斐德昨天（13日）向美國各州州長表示，小型家庭聚會顯然成為武漢肺炎確診病例日益漸增的來源了，他說，「在公共場域中，許多區域都已經進入更高的警戒等級，出現嚴格的緩解疫情措施，而我們現在看到日益漸增的疫情威脅，其實是透過小型家庭聚會而來的」。

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《CNN》指出，芮斐德還表示，「特別是隨著感恩節即將到來，我們認為，持續要求民眾在家庭聚會中保持防疫，減緩疫情傳播非常重要」，而美國衛生部長艾薩（Alex Azar）及芮斐德都對於未來感到不樂觀，他們向各州州長表示，到冬天後，情況會變得更糟。根據約翰霍普金斯大學即時統計，美國累計確診病例為785萬6042人、死亡21萬5882人。

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