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    白宮醫師證實︰川普連續數天採檢陰性 已無傳染力

    白宮醫師康利表示，川普已經連續數天採檢陰性，醫療團隊評估他已不具傳染力。（美聯社）

    白宮醫師康利表示，川普已經連續數天採檢陰性，醫療團隊評估他已不具傳染力。（美聯社）

    2020/10/13 11:22

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）日前確診感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），震驚全球。白宮醫師康利（Sean Conley）12日表示，川普已經連續數天採檢陰性，且已經不具有傳染力。

    白宮發言人麥肯內妮（Kayleigh McEnany）稍早在推特上發表康利的聲明，康利表示，川普經美國亞培藥廠（Abbott）的「BinaxNOW」抗原快篩檢測後，已經連續數天都呈現陰性反應。

    康利強調，這些檢測不單只是為了告訴大眾川普採檢陰性；經由連續數天的採檢陰性，加上病毒量、病毒培養等臨床與實驗室數據，配合美國疾管中心（CDC）的防疫指南，醫療團隊可以評估目前川普對其他人已不具有傳染性。

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