美智庫：多數人認為美國現在能贏美中戰爭 十年後不一定

美國華府智庫「戰略與國際問題研究中心」(CSIS)近期發布的民調報告顯示,有5分之4的歐美、亞洲意見領袖認為美國現在能贏得美中戰爭,「但10年之後則不一定」。示意圖。(法新社)

2020/10/14 22:31

〔即時新聞/綜合報導〕隨著中國崛起出現的擴張野心,也連帶使美中對抗的局勢升溫,美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」(Centre for International and Strategic Studies, CSIS)近期發布一份民調報告顯示,有5分之4的歐美、亞洲意見領袖認為美國現在能贏得美中戰爭,「但10年之後則不一定」。

根據《南華早報》報導,CSIS昨天(13日)發表這份名為「描繪美國對中政策的未來」(Mapping the Future of US China Policy)的報告,這份在8月進行的民調報告,對象包括亞洲、歐洲及北美地區的商界、學界、人權及國安專家等440名意見領袖,以及1000名美國人,其中有5分之4的專家認為美國現在能贏得美中戰爭,但當問及哪方會在10年後脫穎而出時,認為美國會維持領先優勢的專家卻少了超過一半以上;而多數美國人認為中國是美國構成最大威脅的對手。

請繼續往下閱讀...

這份報告也指出,專家們對禁止華為進入5G市場的政策,絕大多數給予正面回應,但有許多人認為應與中國保持「有選擇性的接觸,而非完全脫鉤」;而關於如何有效對抗作為威脅的中國,有4分之3的專家與45%的美國人認為,美國與其他志同道合的國家合作圍堵中國是最好的辦法,與美國總統川普奉行的單邊主義與「美國優先」政策不符;調查也發現,有71%的美國專家與42%的美國人認為川普過於依賴「威脅手段」,對中國使用的報復關稅等經濟制裁損害了美國利益。

CSIS中國事務專家甘思德(Scott Kennedy)表示,美國與世界其他國家已放棄透過自由市場經濟體來影響中國的方針,我們希望中國能遵守國際制度,包括對等,「沒人希望中國繼續濫用自身的經濟體系為自己牟利」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法