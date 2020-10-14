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    美智庫：多數人認為美國現在能贏美中戰爭 十年後不一定

    美國華府智庫「戰略與國際問題研究中心」（CSIS）近期發布的民調報告顯示，有5分之4的歐美、亞洲意見領袖認為美國現在能贏得美中戰爭，「但10年之後則不一定」。示意圖。（法新社）

    美國華府智庫「戰略與國際問題研究中心」（CSIS）近期發布的民調報告顯示，有5分之4的歐美、亞洲意見領袖認為美國現在能贏得美中戰爭，「但10年之後則不一定」。示意圖。（法新社）

    2020/10/14 22:31

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著中國崛起出現的擴張野心，也連帶使美中對抗的局勢升溫，美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（Centre for International and Strategic Studies, CSIS）近期發布一份民調報告顯示，有5分之4的歐美、亞洲意見領袖認為美國現在能贏得美中戰爭，「但10年之後則不一定」。

    根據《南華早報》報導，CSIS昨天（13日）發表這份名為「描繪美國對中政策的未來」（Mapping the Future of US China Policy）的報告，這份在8月進行的民調報告，對象包括亞洲、歐洲及北美地區的商界、學界、人權及國安專家等440名意見領袖，以及1000名美國人，其中有5分之4的專家認為美國現在能贏得美中戰爭，但當問及哪方會在10年後脫穎而出時，認為美國會維持領先優勢的專家卻少了超過一半以上；而多數美國人認為中國是美國構成最大威脅的對手。

    這份報告也指出，專家們對禁止華為進入5G市場的政策，絕大多數給予正面回應，但有許多人認為應與中國保持「有選擇性的接觸，而非完全脫鉤」；而關於如何有效對抗作為威脅的中國，有4分之3的專家與45％的美國人認為，美國與其他志同道合的國家合作圍堵中國是最好的辦法，與美國總統川普奉行的單邊主義與「美國優先」政策不符；調查也發現，有71％的美國專家與42％的美國人認為川普過於依賴「威脅手段」，對中國使用的報復關稅等經濟制裁損害了美國利益。

    CSIS中國事務專家甘思德（Scott Kennedy）表示，美國與世界其他國家已放棄透過自由市場經濟體來影響中國的方針，我們希望中國能遵守國際制度，包括對等，「沒人希望中國繼續濫用自身的經濟體系為自己牟利」。

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